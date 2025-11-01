শনিবার, ০১ নভেম্বর ২০২৫, ০৯:১৬ অপরাহ্ন
ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে বাস-কার মুখোমুখি সংঘর্ষে চালক নিহত, আহত ৫

জুয়েল আহমদ, নবীগঞ্জ (হবিগঞ্জ)
শনিবার, ১ নভেম্বর, ২০২৫, ৯:০৩ অপরাহ্ন

ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের দয়ামির মাদ্রাসার সামনে আজ (শনিবার) সকালে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় দুই শিশু, দুই নারীসহ আরও কয়েকজন আহত হয়েছেন।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সিলেট থেকে হবিগঞ্জগামী একটি যাত্রীবাহী বাস বিপরীত দিক থেকে আসা সিলেটগামী প্রাইভেট কারের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এতে ঘটনাস্থলেই কারচালক নিহত হন। আহতদের মধ্যে দুই শিশু ও দুই নারীকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
প্রত্যক্ষদর্শী মো. ফরাস মিয়া জানান, “সিলেট থেকে দ্রুতগতিতে আসা হবিগঞ্জগামী বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রাইভেট কারটির সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। সংঘর্ষের শব্দে এলাকাবাসী ছুটে আসে এবং উদ্ধার কাজ শুরু করে।”
দুর্ঘটনার পর কিছু সময়ের জন্য মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে হাইওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে এবং যান চলাচল স্বাভাবিক করে।
হাইওয়ে পুলিশের এক কর্মকর্তা বলেন, “দুর্ঘটনার কারণ প্রাথমিকভাবে দ্রুতগতি ও বেপরোয়া ড্রাইভিং বলে ধারণা করা হচ্ছে। ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত চলছে।”


