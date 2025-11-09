ঢাকা -১০ আসনে প্রার্থী হবেন আসিফ মাহমুদ

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা থেকে প্রার্থী হবেন বলে নিশ্চিত করেছেন উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। তবে কোনো রাজনৈতিক দলে যোগ দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়নি বলে জানান তিনি।
রোববার (৯ নভেম্বর) দুপুরে ধানমন্ডি নির্বাচন অফিসে ঢাকা-১০ আসনে ভোটার হওয়ার আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন।
আসিফ মাহমুদ বলেন, ঢাকা থেকে নির্বাচন করব নিশ্চিত। এখন পর্যন্ত স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবেই নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত রয়েছে।
কোনো দলে যোগ দেওয়ার পরিকল্পনা আছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, কোনো দলে যোগ দেবো কিনা, তা নিয়ে এখনো কারও সঙ্গে আলোচনা হয়নি।
ধানমন্ডি এলাকার ভোটার হওয়ার বিষয়ে আসিফ মাহমুদ বলেন,দুইবার যেহেতু ভোট দিতে পারিনি, আগামীতে ধানমন্ডিতেই থাকার ইচ্ছা। সে কারণেই ঢাকা-১০ এর ভোটার হয়েছি।
ঢাকা-১০ আসনটি ধানমন্ডি, নিউমার্কেট, কলাবাগান ও হাজারীবাগ থানা নিয়ে গঠিত। এই আসনে বিএনপি এখনো প্রার্থী ঘোষণা না করলেও জামায়াতে ইসলামী সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী জসীম উদ্দিন সরকারকে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেছে।
এর আগে আসিফ মাহমুদ কুমিল্লা-৩ (মুরাদনগর) আসনের ভোটার ছিলেন। গুঞ্জন ছিল ওই আসন থেকেই তিনি নির্বাচনে অংশ নিতে পারেন।