ঢাকা-৮ আসনে ট্রাক প্রতীকে মেঘনা আলম পেলেন ৬০৮ ভোট

ঢাকা-৮ আসনে বিএনপি ও এনসিপির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন ট্রাক প্রতীকের মেঘনা আলম। বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন বিএনপির মির্জা আব্বাস উদ্দিন আহমেদ, যিনি তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী এনসিপির মোহাম্মদ নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীকে ৫ হাজারের বেশি ভোটে হারিয়েছেন।
এই আসনে মেঘনা আলম মোট ৬০৮ ভোট পেয়েছেন। এছাড়া ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী কেফায়েত উল্লা হাতপাখা মার্কায় ১,৪৩৬ ভোট পেয়েছেন।
ঢাকা-৮ আসনে মোট ভোটার ছিলেন ২,৭৫,৪৭৪ জন। ভোটগ্রহণে পড়েছে ১,২০,৪৮৪ ভোট, যার মধ্যে বাতিল হয়েছে ২,৮১৭টি। বৈধ ভোটের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১,১৭,৬৬৭। এছাড়া পোস্টাল ভোটার ছিলেন ৮,৯৯২ জন, যাদের মধ্যে ভোট পড়েছে ৬,০১২, বাতিল হয়েছে ৩২০টি।
এবারের নির্বাচনে ঢাকা-৮ আসনে বিএনপি প্রার্থীর জয় নিশ্চিত হওয়ায় দলটি এখানেও শক্ত অবস্থান বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে।