তরুণদের উদ্যোগে ৩৭ কিলোমিটার মহাসড়কের ঝোপ-ঝাড় পরিস্কার

শতাধিক তরুণদের উদ্যোগে পটুয়াখালী-কুয়াকাটা মহাসড়কের শাখারিয়া থেকে বান্দ্রা পর্যন্ত ৩৭ কিলোমিটার সড়কের দুই পাশের ঝোপ-ঝাড় পরিস্কার করা হয়েছে। স্বেচ্ছা শ্রমে শতাধিক তরুণ এ কাজ করেছেন। তাদের এমন উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ। শুক্রবার সকালে তারা এ কাজ শুরু করেছেন।
জানাগেছে, পটুয়াখালী থেকে কুয়াকাটা ৯০ কিলোমিটার মহাসড়ক। ঝোপ-ঝাড়ে এ মহাসড়কের দুই পাশে আটকে গেছে। ফলে সড়কের পাশ দিয়ে মানুষ হাটাচলা করতে পারে না।
এতে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে। সড়ক দুর্ঘটনা রোধে আমতলী উপজেলার তরুণ সমাজ সড়কের ঝোপ-ঝাড় পরিস্কারের উদ্যোগ নেয়। শুক্রবার শতাধিক তরুণ ঘটখালী বাস ষ্ট্যান্ড থেকে শুরু করে ফায়ার সার্ভিস পর্যন্ত ৫ কিলোমিটার সড়কের ঝোপ-ঝাড় পরিস্কার করেছেন। তাদের এমন উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন সাধারন মানুষ। উদ্যোক্তা আমতলী সাংবাদিক ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক এইচএম কাওসার মাদবর বলেন, পটুয়াখালী-কুয়াকাটা মহাসড়কের দুইপাশের ঝোপ-ঝাড়ে সয়লাব হয়ে গেছে। ওই ঝোপ-ঝাড়ের কারনে মানুষ চলাচল করতে পারেনা। ফলে প্রায়ই সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে থাকে।
এ দুর্ঘটনা রোধে আমরা শতাধিক তরুণ সড়কের পাশের ঝোপ-ঝাড় পরিস্কারের উদ্যোগ নিয়েছি। শুক্রবার ৫ কিলোমিটার সড়ক পরিস্কার করেছি। এ কাজ অব্যাহত থাকবে। তিনি আরো বলেন, শতাধিক তরুণরা স্বেচ্ছা শ্রমের বিনিময়ে এ কাজটা করছেন। আমতলী উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি মোঃ জালাল উদ্দিন ফকির বলেন, তরুণরা সড়ক পরিস্কারের একটি ভালো উদ্যোগ নিয়েছেন। এতে এক দিকে সরকারের টাকা বাঁচবে অন্যদিকে সড়কে দুর্ঘটনা রোধ হবে। পটুয়াখালী সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী আতিক উল্যাহ বলেন, যে কাজটি সড়ক ও জনপথ বিভাগের করার কথা, সেই কাজটি তরুণরা করেছেন এটা একটা ভালো উদ্যোগ। তিনি আরো বলেন, এ উদ্যোগ সড়কের দুর্ঘটনা রোধ কমিয়ে আসবে। তরুণরা স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসলে দেশ এগিয়ে যাবে।