তারেক রহমানের ঘোষিত ৩১ দফা সমতাভিত্তিক বাংলাদেশ গড়ে তুলবে :আলহাজ্ব ড. মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন

বিএনপি’র কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও চাঁদপুর-২ (মতলব উত্তর- দক্ষিণ) নির্বাচনী আসনে বিএনপি’র মনোনয়ন প্রত্যাশী আলহাজ্ব ড. মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন বলেছেন,ফেব্রæয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন, তাই দেশ এখন নির্বাচনের পথে ধাবিত হচ্ছে। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ঘোষিত ৩১ দফা ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করা হবে। আর ৩১ দফা বাস্তবায়ন হলে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষা হবে। ৩১ দফা সমতাভিত্তিক বাংলাদেশ গড়ে তুলবে। মানুষের মৌলিক অধিকারগুলো সমুন্নত রাখা এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা হবে। তিনি আরও বলেন, ৩১ দফার অন্যতম লক্ষ্য হলো জবাবদিহিতা। ইউপি সদস্য, চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে মন্ত্রী, এমপি এবং মাঠ পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা থেকে শুরু করে সচিব পর্যন্ত সকলকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা হবে, যার ফলে দেশে সু-শাসন ফিরে আসবে। ৩১ দফা বাস্তবানে আমাদের মহিলা দলের নেত্রীরা মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে গিয়ে নেতা তারেক রহমানের সালাম পৌঁছে দিচ্ছেন।
শনিবার (২৫ অক্টোবর) বিকেলে চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার ষাটনল ইউনিয়নের মালু মেম্বারের বাড়িতে আয়োজিত বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত রাষ্ট্র কাঠামো সংস্কারের ৩১ দফা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উঠান বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথাগুলো বলেছেন।
এসময় তিনি আরও বলেন, “বিএনপি ক্ষমতায় গেলে প্রশাসনে নিরপেক্ষতা ফিরিয়ে আনা হবে, বিচার বিভাগকে স্বাধীন করা হবে এবং তরুণদের জন্য ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।”
ড. জালাল উদ্দিন অঙ্গীকার করে বলেন, “আমি এমপি নির্বাচিত হলে মতলব উত্তর-দক্ষিণকে একটি সমৃদ্ধ, শান্তিপূর্ণ ও বসবাসযোগ্য এলাকা হিসেবে গড়ে তুলব— যেখানে সব ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষ সমান অধিকার ও নিরাপত্তা ভোগ করবে।” উপজেলা শ্রমিকদলের যুগ্ম-সম্পাদক খোকন বেপারী’র সভাপতিত্বে এবং উপজেলা বিএনপি’র সদস্য নুরুজ্জামান জামান এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা বিএনপি’র সহ-সভাপতি আব্দুল গনি তপাদার, ছেংগারচর পৌর বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম প্রধানসহ উপজেলা বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।
এসময় উপজেলা বিএনপি’র সহ-সভাপতি এসএম জাহাঙ্গীর আলম প্রধান, সাংগঠনিক সম্পাদক মিয়া মনজুর আমিন স্বপন,ছেংগারচর পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক উজ্জল ফরাজী, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফেরদাউস, ফতেপুর পূর্ব ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি তোফায়েল পাটোয়ারি, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মোঃ শাহজালাল, উপজেলা মহিলা দলের সভাপতি ফারজানা সরকার, পৌর মহিলা দলের সহ-সভাপতি লাইলী বেগম, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মোঃ শাহজালাল, মতলব উত্তর উপজেলা যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়সাল আহমেদ সোহেল, যুগ্ম-আহবায়ক আব্দুল মান্নান সাগর, উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক নুরুল হুদা ফয়েজী, ছেংগারচর পৌর মহিলা দলের ছেংগারচর পৌর শ্রমিক দলের সভাপতি গোলাম রাব্বানী ষ্টার, উপজেলা ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আবু জাফর, সদস্য সচিব জয়নাল পাটোয়ারী পিনু, ছেংগারচর পৌর শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক আক্তারুজ্জামান আক্তার, পৌর ছাত্রদলের সভাপতি মোঃ শাকিল খান,সাধারণ সম্পাদক মোঃ ফরহাদ হোসেন, পৌর শ্রমিক দলের সিনিয়র সহ-সভাপতি মোঃ মোহন বেপারসহ বিএনপি, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল শ্রমিকদল,ছাত্রদল,অঙ্গ ও সহযোগি সংগঠন বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন।