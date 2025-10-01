তারেক রহমানের নির্দেশে পথচারীদের জন্য খাবার

রাজনীতির মূল লক্ষ্য মানুষের পাশে দাঁড়ানো-এই বার্তা তুলে ধরতে শ্রীপুরে দরিদ্র ও পথচারীদের জন্য খাবারের আয়োজন করেছে বিএনপি। দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে কেন্দ্রীয় নেতা ও গাজীপুর জেলা বিএনপির ১ নং যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক ডা. এস এম রফিকুল ইসলাম বাচ্চু, বুধবার দুপুরে এ কর্মসূচিতে অংশ নেন।
ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পাশের তরী রেস্টুরেন্ট প্রাঙ্গণে এ আয়োজন করা হয়। সেখানে শত শত শ্রমজীবী মানুষ, পথচারী ও ভিক্ষুক শ্রেণির মানুষ চেয়ার-টেবিলে বসে সুশৃঙ্খলভাবে খাবার খান।
স্থানীয়ভাবে পরিচিত তরী রেস্টুরেন্ট গত চার বছর ধরে প্রতি বুধবার, বিশেষ করে হাটের দিনে অসহায় ও দরিদ্র মানুষের জন্য এ আয়োজন করে আসছে। খাবারের তালিকায় থাকে ভাত, ডাল, বর্তা, সবজি, মুরগি কিংবা মাঝে মাঝে গরুর মাংস। শুরুতে এটি ছিল ব্যক্তিগত উদ্যোগ, কিন্তু এখন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ ও সংগঠন সহযোগিতা করছে।
রেস্টুরেন্ট কর্তৃপক্ষ জানায়,
আমরা প্রথমে একাই শুরু করেছিলাম। এখন অনেকেই আমাদের পাশে দাঁড়াচ্ছেন। এতে মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা বাড়ছে।
আয়োজন শেষে অধ্যাপক ডা. এস এম রফিকুল ইসলাম বাচ্চু বলেন, রাজনীতির আসল উদ্দেশ্য মানুষের পাশে দাঁড়ানো। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে আমরা আজ এখানে আছি। তিনি সবসময় চান, বিএনপি জনগণের দুঃখ-কষ্ট ভাগাভাগি করুক। তরী রেস্টুরেন্টের এই মানবিক উদ্যোগ প্রশংসার দাবিদার। বিএনপি মানুষের জন্য রাজনীতি করে, ক্ষমতার জন্য নয়।
তিনি আরও বলেন, আমরা বিশ্বাস করি-জনগণের জন্য রাজনীতি না করলে সেই রাজনীতি অর্থহীন। বিএনপি সবসময় মানুষের আস্থা ও ভালোবাসার রাজনীতি করবে।
খাবার খেতে আসা এক বৃদ্ধ পথচারী বলেন, প্রতিদিন মানুষের কাছে হাত পেতে চলতে হয়। কিন্তু এখানে এসে মনে হয়, আমরা ভিক্ষা করছি না। আমরা সবার মতো খেতে পারছি। এটা অনেক বড় সম্মান।
আরেক শ্রমজীবী বলেন,
এখানে এসে মনে হয় আমরা অবহেলিত নই। আমাদেরও মূল্য আছে। এই ভালোবাসা আমরা সব সময় মনে রাখবো।
স্থানীয়দের মতে, এই আয়োজন শুধু খাবার বিতরণ নয়; এটি সামাজিক মর্যাদা ও সহমর্মিতার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। খাবার গ্রহণের সময় দরিদ্র মানুষদের অতিথির মতো সম্মান দেওয়া হয়।
বিএনপির নেতাদের ভাষ্য, তারেক রহমান জনগণের রাজনীতি করতে চান। জনগণের পাশে থেকে, তাদের সাথে সুখ–দুঃখ ভাগাভাগি করেই বিএনপি রাজনীতিকে শক্তিশালী করতে চায়।
একজন স্থানীয় বিএনপি নেতা বলেন, মানুষের সেবা করাই বিএনপির রাজনীতির মূল দর্শন। আজকের এই আয়োজন তারেক রহমানের সেই দিকনির্দেশনার বাস্তব রূপ।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন, শ্রীপুর উপজেলা বিএনপির যুগ্ন আহ্বায়ক মোসলেহ উদ্দিন মৃধা, শ্রীপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি এস এম মাহফুল হাসান হান্নান, বিএনপি নেতা এডভোকেট আবু জাফর, নুরুল হক আকন্দ, ২নং গাজীপুর ইউনিয়ন বিএনপির আহবায়ক এনামুল হক মনি, সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট দবির আহমেদ, তেলিহাটি ইউনিয়ন বিএনপির সদস্য সচিব শহীদুল্লাহ বন্দুকশি, শ্রীপুর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ন আহবায়ক রাশেদুল ইসলাম নয়ন, ছাত্রনেতা সেলিম বন্দুকশি প্রমুখ