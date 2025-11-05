তারেক রহমানের নেতৃত্বে ৩১ দফা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে: শরিফুল হক সাজু

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে ঘোষিত রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন কাতার বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শরিফুল হক সাজু।
তিনি বলেন, “৩১ দফা শুধু একটি রাজনৈতিক ঘোষণাপত্র নয়—এটি বাংলাদেশের মানুষের মুক্তি ও পরিবর্তনের অঙ্গীকার। বড়লেখা-জুড়ি উপজেলার প্রতিটি ঘরে ঘরে, মা-বোনের কাছে এই দফাগুলোর বার্তা পৌঁছে দিতে হবে। এ দেশ আর আগের মতো থাকবে না—এখন পরিবর্তনের সময়।”
বুধবার (৫ নভেম্বর) বড়লেখা চৌমুহনীতে বিএনপির ঘোষিত ৩১ দফা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আয়োজিত পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে শরিফুল হক সাজু এ কথা বলেন।
তিনি আরও বলেন, “আমরা তারেক রহমানের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ। দল যাকে মনোনয়ন দেবে, আমরা তার পক্ষেই কাজ করব। প্রাথমিকভাবে মনোনয়ন ঘোষণা হলেও দলীয় সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে—আমরা সেই সিদ্ধান্ত মেনে নেব।”
তিনি আরও আহ্বান জানান, ধানের শীষের বিজয়ের জন্য বড়লেখা-জুড়ি উপজেলার নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে মাঠে নামতে হবে।