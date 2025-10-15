তারেক রহমানের পক্ষ থেকে পথচারীদের জন্য খাবার

শ্রীপুরে ছাত্রদল নেতার মানবিক উদ্যোগরা জনীতির আসল উদ্দেশ্য মানুষের পাশে দাঁড়ানো—এই বার্তা ছড়িয়ে দিতে গাজীপুরের শ্রীপুরে দরিদ্র ও পথচারীদের জন্য খাবারের আয়োজন করেছে ছাত্রদল। দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পক্ষ থেকে বুধবার (১৫ অক্টোবর) দুপুরে এই মানবিক কর্মসূচিতে অংশ নেন শ্রীপুর উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক জিয়াউল করিম মোরল রিফাত।
ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পাশে তরী রেস্টুরেন্ট প্রাঙ্গণে আয়োজনটি হয়। সেখানে শতাধিক ক্ষুধার্ত, পথচারী ও ভিক্ষুক শ্রেণির মানুষ চেয়ারে বসে সুশৃঙ্খলভাবে খাবার গ্রহণ করেন।
স্থানীয়ভাবে পরিচিত তরী রেস্টুরেন্ট গত চার বছর ধরে প্রতি বুধবার, বিশেষ করে হাটের দিনে, অসহায় ও দরিদ্র মানুষের জন্য এভাবে খাবারের আয়োজন করে আসছে। খাবারের তালিকায় থাকে ভাত, ডাল, ভর্তা, সবজি, মুরগি কিংবা মাঝে মাঝে গরুর মাংসও।
রেস্টুরেন্ট কর্তৃপক্ষ জানায়,
প্রথমে এটি ছিল আমাদের ব্যক্তিগত উদ্যোগ। এখন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ পাশে দাঁড়াচ্ছে। এতে মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা আরও বেড়েছে।
আয়োজন শেষে গাজীপুর জেলা ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও শ্রীপুর উপজেলা ছাত্রদলের আহবায়ক-জিয়াউল করিম মোরল রিফাত বলেন, রাজনীতির মূল লক্ষ্য মানুষের সেবা করা। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, তরুণদের অনুপ্রেরণা তারেক রহমান সবসময় চান, তরুণরা জনগণের দুঃখ–কষ্টে পাশে থাকুক। তরী রেস্টুরেন্টের এই মানবিক উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। বিএনপি ও ছাত্রদল মানুষের জন্য রাজনীতি করে, ক্ষমতার জন্য নয়।
এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন, মাসুম আহম্মেদ সাবেক আহবায়ক পিয়ার আলী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শাখা ছাত্রদল, ওরাইসুল রানা সাবেক সহ সাংঘঠনিক সম্পাদক গাজীপুর জেলা ছাত্রদল, সিয়াম আহাম্মেদ সাধারণ সম্পাদক গোসিংগা ইউনিয়ন ছাত্রদল , আবদুল্লাহ আজাদ শ্রীপুর পৌর ছাত্রদল, মোশাররফ হোসেন গাজীপুর ইউনিয়ন ছাত্রদল, জহিরুল ইসলাম সহ সভাপতি মাওনা ইউনিয়ন ছাত্রদল, সিহাব আহাম্মেদ মাওনা ইউনিয়ন ছাত্রদল।