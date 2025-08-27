তারেক রহমানের রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা দেশের ঘরে ঘরে পৌছে দিতে হবে: শামা ওবায়েদ

বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ বলেছেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জননেতা তারেক রহমানের রাস্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা দেশের ঘরে ঘরে পৌছে দিতে হবে। ৩১ দবাস্তবায়ন হলে দেশের মাটি ও মানুষের মঙ্গল হবে, দেশের উন্নয়ন হবে দূর্নীতি আর দুঃশাসনের অবসান হবে।
মঙ্গলবার বিকালে ফরিদপুরের নগরকান্দা উপজেলার রামনগর হাইস্কুল মাঠে তারেক রহমানের রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা বাস্তবায়ন ও সদস্য ফরম নবায়ন উপলক্ষে রামনগর ইউনিয়ন বিএনপি আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপরোক্ত কথা বলেন। রামনগর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুস সাত্তার মন্ডল এর সভাপতিত্বে অন্যান্যোর মধ্যে
বক্তব্যে রাখেন ফরিদপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক খন্দকার ফজলুল হক টুলু, নগরকান্দা উপজেলা বিএনপির সদ্য সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি হাবিবুর রহমান বাবুল,সাধারন সম্পাদক সাইফুর রহমান মুকুল, সাংগঠনিক সম্পাদক শওকত আলী শরীফ, সহ সভাপতি মাহাবুব আলী মিয়া, যুবদল নেতা তৈয়াবুর রহমান, হেলালউদ্দিন হেলাল রামনগর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারন সম্পাদক আব্দুস সালাম ব্যাপারী, সাংগঠনিক সম্পাদক বিল্লাল হোসেন। কয়েকজনের হাতে ফরম তুলে দিয়ে নতুন সদস্য সংগ্রহ ও নবায়ন কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ।