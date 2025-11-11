তারেক রহমানের ৩১দফা নিয়ে ধানের শীষ প্রতীকের মনোনীত প্রার্থী আলহাজ্ব আব্দুর রউফ’র গণসংযোগ

সাতক্ষীরা সদর ২ আসনে ধানের শীষ প্রতীকের মনোনীত প্রার্থী চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আব্দুর রউফ রাস্ট্র সংস্কারের ৩১ দফা বাস্তবায়নের লিফলেট ও ধানের শীষ প্রতীককের লিফলেট বিতরণ করে নির্বাচনী গণসংযোগ করেছেন। আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০ টায় সাতক্ষীরা শহরের হাটের বড়বাজার এলাকা হতে শুর করে থানা মসজিদসহ শহরের বিভিন্ন স্থানে পথচারী, ব্যবসায়ীসহ সকল শ্রেণীর পেশার মানুষের সাথে এ গণসংযোগ করেন। গণসংযোগকালে তিনি তারেক রহমানের ৩১ দফা রাস্ট্র সংস্কারের রুপরেখার লিফলেট ও ধানের শীষ প্রতীকের লিফলেট বিতরণ করে সকলের কাছে দোয়া চেয়েছেন এবং আগামী সংসদ নির্বাচনে দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দেওয়ার বিকল্প নেই।
এসময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির সদস্য প্রভাষক আতাউর রহমান, পৌর বিএনপির সাবেক সদস্য সচিব আব্দুল্লাহ আল মামুন রাজু প্রমুখ। এসময় ছাত্রদল, যুবদলসহ বিএনপির অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ গণসংযোগে অংশ নেয়।