‎তারেক রহমানের ৩১ দফা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে গণসংযোগে আবু বকর সিদ্দিক

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের ৩১ দফা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে প্রতিনিয়ত রাজশাহী-০৫ (পুঠিয়া-দুর্গাপুর) আসনে গণসংযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও পুঠিয়া উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আবু বকর সিদ্দিক।
আজ শনিবার (২৫ অক্টোবর) বিকেলে তিনি মোটরসাইকেল শোডাউনের মাধ্যমে দুর্গাপুর পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডে গণসংযোগ করেন। এ সময় শোডাউনটি পৌরসভার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে পৌর সদরের প্রধান বাজারে দোকানি, ক্রেতা-বিক্রেতা, পথচারী ও সাধারণ মানুষের হাতে তারেক রহমানের ঘোষিত ‘৩১ দফা’র বার্তা সংবলিত লিফলেট বিতরণ করেন।
আবু বকর সিদ্দিক বলেন, “তারেক রহমানের রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের ৩১ দফা এখন ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে আমরা কাজ করছি। এই দফাগুলো বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ হবে জনগণের, প্রজন্মের ও সম্ভাবনার দেশ।”
তিনি আরও বলেন, দেশের জনগণ পরিবর্তন চায়, ন্যায়বিচার চায়, সমৃদ্ধি চায়—আর সেই লক্ষ্যেই বিএনপি জনগণের পাশে আছে এবং থাকবে।
এ সময় উপজেলা বিএনপির সদস্য গোলাম মোর্শেদ শিবলী, পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাইনুল ইসলাম রঞ্জু, জেলা যুবদলের সদস্য খোদাবক্স, পৌর যুবদলের সাবেক সভাপতি আরমান আলী, জেলা কৃষকদলের সদস্য খাইরুল মেম্বার, বিএনপি নেতা সামসুল ইসলাম, ঝালুকা ইউনিয়ন যুবদলের সাবেক সভাপতি ফায়জুল, সাবেক প্রচার সম্পাদক আনোয়ার হোসেন, পৌর যুবদলনেতা মোজ্জাফর, এন্তাজ, নুরুল ইসলাম, সিহাব, পানানগর ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি রাজিবসহ স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন।