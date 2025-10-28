তারেক রহমানের ৩১ দফা বাস্তবায়নে মতলবের ছেংগারে বিএনপির লিফলেট বিতরণ

চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার ছেংগারচর পৌরসভায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ঘোষিত রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের জন্য ৩১ দফা বাস্তবায়ন করতে ছেংগারচর পৌর বিএনপি,অঙ্গ ও সহযোগি সংগঠনের উদ্যোগে বিএনপি’র ৩১ দফার লিফলেট বিতরণ ও গনসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
মঙ্গলবার বাদ আছর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ৩১ দফার আলোকে, বিএনপি’র কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও চাঁদপুর-২ (মতলব উত্তর- দক্ষিণ) নির্বাচনী আসনে ধানের শীষ মনোনয়ন প্রত্যাশী আলহাজ্ব ড. মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন এর পক্ষে ছেংগারচর বাজার সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে লিফলেট বিতরণ করেন মতলব উত্তর উপজেলা বিএনপি ও পৌর বিএনপির, যুবদল, ছাত্রদল ও অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।
লিফলেট বিতরণের পর সন্ধ্যায় উপজেলার ছেংগারচর সরকারি মডেল উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে ছেংগারচর পৌর বিএনপির সভাপতি মোঃ নান্নু মিয়া প্রধানের সভাপতিত্বে ও পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোঃ জাহাঙ্গীর আলম প্রধানের পরিচালনায় লিফলেট বিতরণ ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।
এসময় মতলব উত্তর উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি এস এম জাহাঙ্গীর আলম প্রধান,ছেংগারচর পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক উজ্জ্বল ফরাজী, পৌর বিএনপি নেতা ডা.মোঃ কাউছার মেহেদী, ফতেপুর পূর্ব ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি তোফায়েল পাটোয়ারি, বিএনপি নেতা খায়রুল হাসান বেনু, উপজেলা শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন মৃধা, উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক নুরুল হুদা ফয়েজী,পৌর যুবদলের সদস্য সচিব আশ্রাফুল আলম সরকার, পৌর ছাত্রদলের সভাপতি মোঃ শাকিল খান,সাধারণ সম্পাদক মোঃ ফরহাদ হোসেন, উপজেলা ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আবু জাফর, সদস্য সচিব জয়নাল পাটোয়ারী পিনু, পৌর বিএনপি নেতা আবুল কালাম সরকার, মিজানুর রহমান দর্জি, বিল্লাল সরকার, সালাউদ্দিন, পৌর যুবদল নেতা বাদল সিকদার, মোঃ ফেরদাউস খান, পৌর শ্রমিক দলের সিনিয়র সহ-সভাপতি মোঃ মোহন বেপারী, মোস্তফা কামাল, ছেংগারচর সরকারি ডিগ্র্রি কলেজ ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি শিপন সরকার, মোঃ নূরনবী, ছেংগারচর পৌরসভার ৫নং ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি হাবিবুর রহমান প্রধান, ছেংগারচর সরকারি ডিগ্রি কলেজ ছাত্রদলের আহবায়ক শিশিরসহ বিএনপি, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল শ্রমিকদল,ছাত্রদল,অঙ্গ ও সহযোগি সংগঠন বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন।
লিফলেট বিতরণ শেষে পথসভায় ছেংগারচর পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোঃ জাহাঙ্গীর আলম প্রধান বলেন, জনগণের ভোটাধিকার, আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্যই বিএনপি ৩১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। এই দফাগুলোর মূল লক্ষ্য হচ্ছে একটি গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যেখানে মানুষ নিরাপদে কথা বলতে পারবে, ন্যায়বিচার পাবে এবং তাদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত হবে। এছাড়াও তিনি সকলের নিকট বিএনপি’র কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও চাঁদপুর-২ (মতলব উত্তর- দক্ষিণ) নির্বাচনী আসনে ধানের শীষ মনোনয়ন প্রত্যাশী আলহাজ্ব ড. মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন এর জন্য দোয়া ও সমর্থন কামনা করেন।
জাহাঙ্গীর আলম প্রধান আরও বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ঘোষিত রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের জন্য ৩১ দফা বাস্তবায়ন করতে পারলে বাংলাদেশ একটি সুখি সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে উঠবে।৷ তাই এই ৩১ দফা দাবি জনগনের দোয়ারে দোয়ারে পৌঁছিয়ে দিতে হবে।