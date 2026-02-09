তারেক রহমান বাবা মা ভাইকে হারিয়েছেন,আমরাই তার আত্মীয় স্বজন : আবুল কালাম

নারায়ণগঞ্জ-৫ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট আবুল কালাম বলেছেন, আমরা একে অপরকে চিনি ও জানি। আপনারা আমাকে ভালোবাসলে ধানের শীষকে ভালোবাসুন।প্রয়াত দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ত্যাগকে সম্মান জানাতে হলে এ নির্বাচন উৎসর্গ করতে হবে। তারেক রহমান বাবা মা ভাইকে হারিয়েছেন। আমরাই তার আত্মীয় স্বজন। ধানের শীষ অক্ষুন্ন থাকবে।
সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের শেষ প্রচারণায় শহরের খানপুর হাসপাতাল থেকে শীতলক্ষ্যা বাপ্পী সড়ক পর্যন্ত নির্বাচনী গণমিছিলের সময় তিনি এসব কথা বলেন।
আবুল কালাম বলেন, আমরা সকলে জানি আগামী ১২ তারিখে নির্বাচন। আমরা সবাই ধানের শীষকে বিজয়ী করবো। ধানের শীষ আপনাদের হৃদয়ের মার্কা। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এই দল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আমাদের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া গত ১৭ বছর নেতৃত্ব দিয়ে আমাদের আজকের অবস্থানে পৌঁছে দিয়েছেন। এই দীর্ঘ যাত্রায় অনেক আত্মত্যাগ স্বীকার করেছি। আল্লাহর কাছে দোয়া করি আগামী দিনে যেন একটি সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে উঠতে পারে।
তিনি আরও বলেন, আমাদের দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমান ধানের শীষকে মাঠ পর্যায়ে নিয়ে আসতে আমাদের নির্দেশনা দিয়েছেন। এই নির্বাচন আমাদের দেশের মানুষের জীবন, জান ও মাল রক্ষার নির্বাচন। সবকিছু এই নির্বাচনের ওপর নির্ভর করছে। আপনারা ভোটকেন্দ্রে আমাদের মা-বোনদের নিয়ে যাবেন। প্রার্থী একা কিছু করতে পারবে না। ধানের শীষকে আমাদের সকলকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে।
এই সময় উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জ মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট সাখাওয়াত হোসেন খান, সদস্য সচিব আবু আল ইউসুফ খান টিপু, মহানগর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক এটিএম কামাল, যুগ্ম আহ্বায়ক ফতেহ আলী রেজা রিপন, আবুল কাউসার আশা, মনির হোসেন খান, আনোয়ার হোসেন আনু, মহানগর নেতা আবু জাফর আহম্মেদ বাবুল, আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আমিনুর ইসলাম মিঠু, আওলাদ হোসেন, মাসুদ রানা, আনোয়ার প্রধান, মহানগর মহিলা দলের সভানেত্রী দিলারা মাসুদ ময়না, মহানগর যুবদলের আহ্বায়ক মনিরুল আলম সজল, সদস্য সচিব শাহেদ আহম্মেদ সহ অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।