তারেক রহমান ভোটার হননি, তবে সুযোগ থাকছে :ইসি সচিব

নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিব আখতার আহমেদ বলেছেন, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটার তালিকায় যুক্ত হওয়ার জন্য তারেক রহমানের সুযোগ থাকছে। এক্ষেত্রে লাগবে কমিশনের অনুমোদন।
সোমবার (১ ডিসেম্বর) নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।
ইসি সচিব বলেন,আসন্ন সংসদ নির্বাচনের ভোটার তালিকায় যুক্ত হওয়ার সময় ৩১ অক্টোবর শেষ হয়েছে। বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এখনো ভোটার হিসেবে নিবন্ধিত হননি। তবে নির্বাচন কমিশন যদি সিদ্ধান্ত দেয় তিনি বা যে কেউ ভোটার হওয়ার সুযোগ পাবেন। আইনে এই বিধান আছে।
আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে ভোটগ্রহণ করতে চায় ইসি। এজন্য তফসিল ঘোষণা হবে ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে।