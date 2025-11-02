তালায় এসএসিপি-রেইনস প্রকল্পের আওতায় কৃষকদের মাঝে উপকরণ বিতরণ

তালায় স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি-রেইনস) প্রকল্পের আওতায় রবি মৌসুমে কৃষকদের মাঝে বিভিন্ন ফসলের প্রদর্শনীর জন্য বীজ, চারা, সার ও অন্যান্য উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে।
আজ রবিবার (২ নভেম্বর) দুপুর ১২ টায় তালা উপজেলা কৃষি অফিস প্রাঙ্গণে প্রদর্শনী উপকরণ বিতরণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। বিতরণ অনুষ্ঠান উপজেলা কৃষি অফিসার হাজিরা খাতুন এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরা খামারবাড়ি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কৃষিবিদ সাইফুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্পের মনিটরিং অফিসার মোঃ কামরুজ্জামান ও মলয় রাহা, কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার তালা কৃষিবিদ জি. এম. শাওন এবং কৃষিবিদ সৌরভ দেবনাথ। প্রকল্পের আওতায় মোট ১৮টি প্রদর্শনী স্থাপন করা হবে, প্রতিটি প্রদর্শনীর আয়তন ৩৩ শতক। এসব প্রদর্শনীতে পেপে, কলা, ফুলকপি, ওলকপি, বাধাকপি, বেগুন, ব্রোকলি ও কুলসহ নানা রবি ফসল চাষ করা হবে।
বিতরণ কালে অতিথিরা জানান, অধিক ফসল উৎপাদন ও কৃষকদের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে এসব প্রদর্শনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও মানসম্মত বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে তালা উপজেলার কৃষকরা আগামী রবি মৌসুমে আরও বেশি উৎপাদন করতে সক্ষম হবেন।