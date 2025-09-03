তালায় বিএনপির ৪৭ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

সাতক্ষীরার তালায় গৌরব-ঐতিহ্য সংগ্রাম ও সাফল্যের বিএনপির ৪৭ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী বর্ণাঢ্য র্যালী ও পথ সভার মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে। আজ বুধবার (৩রা সেপ্টেম্বর) বিকাল সাড়ে ৪টায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি তালা উপজেলা শাখার আয়োজনে আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠ থেকে একটি বিশাল বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়ে পাটকেলঘাটা বাজারের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে র্যালিটি পুনরায় আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে এসে শেষ হয়।
পরে এক পথ সভায় তালা উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি বাবু মৃণাল কান্তি রায় এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাতক্ষীরা-০১ (তালা-কলারোয়া) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও কেন্দ্রীয় বিএনপি’র প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক মোঃ হাবিবুল ইসলাম হাবিব।
প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে পথসভায় প্রধান অতিথি হাবিবুর ইসলাম হাবিব বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ১৯৭৮ সালের এই দিনে বিএনপি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন দলের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। ‘জনগণের অধিকার আদায়ে তাদের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করাসহ দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও বহুদলীয় গণতন্ত্রের ধারা আবারও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাই এখন বিএনপির মূল লক্ষ্য।’
তিনি আরো বলেন, দলের সর্বস্তরের নেতাকর্মী এবং দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রাণঢালা অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, ‘জাতীয়তাবাদী দল আদর্শের সাথে জনগণকে একত্রিত করার লক্ষ্যে মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বাংলাদেশী মানুষদের জন্য আনন্দ, উদ্দীপনা ও প্রেরণার।
তালা উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক উপাধ্যক্ষ শফিকুল ইসলাম ও সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মোশারফ হোসেন এর সঞ্চালনায় পথসভা পথসভায় আরো উপস্থিত ছিলেন, সাতক্ষীরা জেলা বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক ও সাতক্ষীরা -১ আসনের টিম প্রধান আবুল হাসান হাদী, তালা উপজেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি গোলাম মোস্তফা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইউপি চেয়ারম্যান এম মফিদুল হক লিটু, তালা উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মির্জা আতিয়ার রহমান, সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মহব্বত আলী, তালা উপজেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি হাফিজুর রহমান, তালা উপজেলা যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক স.ম ইয়াসিন উল্লাহ, তালা উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব মোস্তফা হোসেন মন্টু, সাতক্ষীরা জেলা কৃষক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক আলী হোসেন, তালা উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক সাইদুর রহমান সাইদ, তালা উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আনিচুর রহমান,তালা উপজেলা মহিলা দলের সভানেত্রী মেহেরুন্নেসা মিমি, বিএনপি নেতা ওয়াজেদ আলী,রাশেদুল ইসলাম রাজু সহ বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।