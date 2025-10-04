তালায় স্বাস্থ্য সহকারীদের ৬ দফা দাবিতে অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি

তালায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই) সহ তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবায় কর্মরত স্বাস্থ্য সহকারী, সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক ও স্বাস্থ্য পরিদর্শকরা তাদের ৬ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি শুরু করেছেন।
আজ শনিবার (৪ অক্টোবর) সকালে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে তালা উপজেলা স্বাস্থ্য সহকারী এসোসিয়েশনের উদ্যোগে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চত্বরে মানববন্ধন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
মানববন্ধন ও আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন এসোসিয়েশনের সভাপতি আব্দুল কাদের সরদার এবং সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মাসুদ রানা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সহ-সভাপতি সমিরণ বিশ্বাস, পলাশ কুমার পাল, এস.এম কামরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক ওবায়দুর রহমান মিঠু, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক ফাতেমা খান সেতু, কোষাধ্যক্ষ কবির আলম প্রমুখ।
সভাপতি আব্দুল কাদের সরদার বলেন, “আমরা কর্মজীবনের শুরু থেকেই অবহেলিত। দীর্ঘ ৩০-৩২ বছর চাকরি করলেও পদোন্নতি হয় না, অথচ অন্যান্য দপ্তরে ১০ বছর চাকরি করলে পদোন্নতি হয়। আমাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের কারণেই স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেছে। করোনাসহ বিভিন্ন দুর্যোগে মাঠপর্যায়ে আমরা জীবন ঝুঁকি নিয়ে দায়িত্ব পালন করেছি। তবুও সরকারের প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়িত হয়নি।”
তিনি জানান, নিয়োগবিধি সংশোধন, শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক বা সমমান সংযুক্তকরণ, ১৪তম গ্রেড প্রদান, ইন-সার্ভিস ডিপ্লোমা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ১১তম গ্রেডে উন্নীতকরণ, টেকনিক্যাল পদমর্যাদা প্রদান এবং ধারাবাহিকভাবে পদোন্নতির সুযোগÑএই ৬ দফা দাবির ভিত্তিতেই তাদের আন্দোলন চলছে। কর্মবিরতির কারণে উপজেলা পর্যায়ে টিকাদান কর্মসূচি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।