তালার বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু মুজাহিদকে হুইলচেয়ার উপহার

তালার মহান্দী গ্রামের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু মুজাহিদকে হুইলচেয়ার উপহার দিয়েছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘আমরা বন্ধু ইয়ুথ ফাউন্ডেশন’।
আজ সোমবার (৬ অক্টোবর) সকালে শিশু মুজাহিদের হাজির হয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) দীপা রানী সরকার এর উপস্থিতিতে শিশুটির পরিবারের হাতে হুইলচেয়ারটি তুলে দেওয়া হয়।
এ সময় ইউএনও দীপা রানী সরকার বলেন, এ ধরনের মানবিক উদ্যোগ সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনে। আমরা সবাই মিলে যদি প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের পাশে দাঁড়াই, তাহলে তাদের জীবন আরও সুন্দর হয়ে উঠবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তালা উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা আশরাফ হোসেন, আমরা বন্ধু ইয়ুথ ফাউন্ডেশনের সদস্য আব্দুল্লাহ আল জোবায়ের প্রান্ত, অর্ক মজুমদার, সুমন ইসলাম প্রমুখ।
আমরা বন্ধু ইয়ুথ ফাউন্ডেশনের সদস্য আব্দুল্লাহ আল জোবায়ের প্রান্ত জানান, মুজাহিদের শারীরিক সমস্যার কথা সামাজিক মাধ্যমে জানার পর আমরা হুইলচেয়ার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ভবিষ্যতেও আমাদের এ ধরনের মানবিক কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।