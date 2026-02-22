তাহিরপুরে পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযান: ২৭ পিস ইয়াবাসহ চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

সুনামগঞ্জের তাহিরপুর থানা পুলিশের এক সফল অভিযানে ২৭ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ মো. লোকমান হেকিম (৪৪) নামের এক চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আজ শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) ভোরে থানার একটি বিশেষ আভিযানিক দল তাকে আটক করে।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, তাহিরপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. আমিনুল ইসলামের সরাসরি দিক-নির্দেশনায় এসআই মো. রিপন উদ্দিনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি চৌকস টিম এই অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানকালে আসামীর হেফাজত থেকে ২৭ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়, যার আনুমানিক বাজার মূল্য ১০ হাজার ৮০০ টাকা। উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের মোট ওজন ২.৭০ গ্রাম।
গ্রেফতারকৃত আসামী মো. লোকমান হেকিম তাহিরপুর উপজেলার কলাগাঁও গ্রামের মন্তাজ আলীর ছেলে। তার মাতার নাম ফাতেমা বেগম।
এই ঘটনায় এসআই মো. রিপন উদ্দিন বাদী হয়ে তাহিরপুর থানায় একটি লিখিত এজাহার দায়ের করেছেন। এর প্রেক্ষিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এর ৩৬(১) সারণির ১০(ক) ধারায় একটি নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে (মামলা নং-১১, জিআর নং-৪১/২০২৬)। পুলিশ জানায়, গ্রেফতারকৃত আসামীকে যথাযথ বিধি অনুসরণ করে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।
তাহিরপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. আমিনুল ইসলাম জানান, মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি ঘোষণা করা হয়েছে। উপজেলার কোথাও কোনো প্রকার মাদক কেনাবেচা বা সেবন করতে দেওয়া হবে না। অপরাধ নির্মূলে পুলিশের এই ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।