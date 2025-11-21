তাৎক্ষণিক প্রকাশের জন্য

ঢাকা, বাংলাদেশ — ঢাকা–১৯ আসনে এন সি পি (ন্যাশনাল কংগ্রেস পার্টি)–এর পক্ষ থেকে মনোনয়ন প্রত্যাশী সেজুতি হোসাইন আজ তাঁর আনুষ্ঠানিক প্রার্থীতা প্রত্যাশার ঘোষণা দেন। তিনি জানান যে এলাকার জনগণের দীর্ঘদিনের সমস্যা, উন্নয়ন কাঠামো ও কল্যাণমূলক সেবাকে আরও এগিয়ে নিতে তিনি দায়িত্ব নিতে আগ্রহী।
সেজুতি হোসাইন বলেন, “ঢাকা–১৯ আসনের জনগণ বহু প্রতিশ্রুতি পেলেও বাস্তবায়নের অভাব ছিল। আমি এ আসনের মানুষের সঙ্গে থেকে তাদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য কাজ করতে চাই। স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও জনসেবাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে এগোতে চাই।”
তিনি জানান যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারীর নিরাপত্তা, যুব কর্মসংস্থান, ট্রাফিক ও অবকাঠামো উন্নয়নকে প্রাধান্য দিয়ে একটি টেকসই কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হচ্ছে।
এন সি পি’র স্থানীয় নেতৃবৃন্দ সেজুতি হোসাইনের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে আশা প্রকাশ করেন যে নতুন প্রজন্মের নেতৃত্ব স্থানীয় রাজনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে।