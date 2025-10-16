তিরোধান দিবসে লালন উৎসব ও মেলার উদ্বোধন ১৭ অক্টোবর

প্রথমবারের মতো সারাদেশে একযোগে লালনের তিরোধান দিবসে উৎসব ও মেলার উদ্বোধন হবে ১৭ অক্টোবর।
কুষ্টিয়া ও ঢাকার আয়োজনের পাশাপাশি প্রথম বারের মতো আগামী ১৭ অক্টোবর দেশের ৬৪ জেলায় একযোগে লালন উৎসব ও লালন মেলা হবে। দেশের সকল নাগরিকের অংশগ্রহণে লালন উৎসব ও লালন মেলা প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে।
নতুন বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অভিযাত্রায় সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ও কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় লালন সাঁইয়ের ১৩৫তম তিরোধান দিবস উপলক্ষে কুষ্টিয়া ও ঢাকাসহ সারাদেশে একযোগে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এই আযোজন।
আগামী ১৭ অক্টোবর থেকে ১৯ অক্টোবর পর্যন্ত কুষ্টিয়ায় ৩ দিনব্যাপী, ১৮ অক্টোবর ঢাকায় এবং ১৭ অক্টোবর সারাদেশে একযোগে লালন উৎসব ও লালন মেলা উদযাপিত হবে।