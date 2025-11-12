তৃণমূলে গণজোয়ার, রফিকুল ইসলাম বাচ্চুর গ্রাম্য বৈঠকে উৎসবের আমেজ

জাতীয়তাবাদী দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান প্রণীত ৩১ দফা কর্মসূচি প্রচারে ধারাবাহিকভাবে গ্রাম্য বৈঠক করে যাচ্ছেন গাজীপুর-৩ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী অধ্যাপক ডাক্তার রফিকুল ইসলাম বাচ্চু।
বুধবার গাজীপুরের গোসিঙ্গা ইউনিয়নের নারায়নপুর গ্রামে অনুষ্ঠিত এক গ্রাম্য বৈঠকে নানা শ্রেণি-পেশার নারী-পুরুষের ঢল নামে। ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি সামসুদ্দিন সরকারের সভাপতিত্বে আয়োজিত বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ডাক্তার রফিকুল ইসলাম বাচ্চু।
বক্তব্যে তিনি বলেন, “আমাদের দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের প্রণীত ৩১ দফাকে প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে আমরা মাঠে নেমেছি। এই কর্মসূচি সম্পূর্ণ জনসম্পৃক্ততামূলক। তৃণমূল পর্যায়ে যেখানে ৩১ দফা প্রচার হচ্ছে, সেখানেই গণজোয়ার সৃষ্টি হচ্ছে।”
আগামী দিনের পরিকল্পনা তুলে ধরে তিনি আরও বলেন, “আগামীর উন্নত ও মানবিক শ্রীপুর গড়তে ধানের শীষের পক্ষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।”
বৈঠকে আরও বক্তব্য দেন উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আব্দুল মোতালেব, সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান নুরে আব্দুল হাই প্রমুখ।
চলমান এ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে স্থানীয় এলাকায় বিএনপি নেতাকর্মীদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে।