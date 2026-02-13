তৃতীয় বারের মত চট্টগ্রাম -১৫ আসনে ১১ দলীয় জোট সমর্থিত শাহজাহান চৌধুরী বিপুল ভোটে জয়ী

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন চট্টগ্রাম -১৫ আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও ১১ দলীয় জোট সমর্থিত প্রার্থী আলহাজ্ব শাহজাহান চৌধুরী ১৭২০৬১ ভোট পেয়ে তৃতীয় বারের জয়ী হয়েছেন,তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি জোট প্রার্থী নাজমুল মোস্তাফা আমিন ১২৭০২৫ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন।
চট্টগ্রাম -১৫ আসন ২ টি উপজেলা নিয়ে গঠিত সাতকানিয়া উপজেলার ৯০ টি কেন্দ্রে ৯১৩৫১ ভোট
লোহাগাড়া উপজেলা ৬৭ টি কেন্দ্রে ৮০৭০৮ ভোট পেয়েছেন শাহজাহান চৌধুরী, তার নিকট তম প্রতিদ্বন্দ্বী নাজমুল মোস্তাফা আমিন সাতকানিয়া উপজেলায় ৫৬৬০৩ ভোট লোহাগাড়া উপজেলা ৭০৪২২ ভোট পেয়েছেন,
১২ ফেব্রুয়ারী উপজেলা পাবলিক হলরুমে উপজেলা সহকারী রিটার্নিং অফিসার সাইফুল ইসলাম উক্ত ফলাফল ঘোষণা করেন। মোট ৬২.৮৪ পার্সেন্ট ভোট কাস্ট হয়েছে।