ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে জামালপুরে যৌথ বাহিনীর নিরাপত্তা টহল শুরু

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে জামালপুরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং সুষ্ঠু ভোটগ্রহণ নিশ্চিত করতে যৌথ বাহিনীর নির্বাচনী নিরাপত্তা টহল শুরু হয়েছে।
আজ সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে জামালপুর আউটার স্টেডিয়াম থেকে যৌথ বাহিনীর টহলের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়।
নির্বাচনী এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার, সম্ভাব্য নাশকতা প্রতিরোধ এবং জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে এ যৌথ টহলে অংশ নিয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি), র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব) ও পুলিশ সদস্যরা।
সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সাধারণ ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে এ ধরনের টহল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
জামালপুর সেনা ক্যাম্পের কমান্ডার মেজর ইমরান জানান, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেশের অন্যান্য জেলার মতো জামালপুরেও আইনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে সেনাবাহিনী নিয়োজিত রয়েছে। সাধারণ ভোটাররা যেন নির্বিঘ্নে ভোটকেন্দ্রে এসে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, সে লক্ষ্যে যৌথ বাহিনী কাজ করছে।
তিনি আরও জানান, জামালপুরে সেনাবাহিনীর সদস্যদের একাধিক টিমে ভাগ করা হয়েছে এবং প্রতিটি টিমের সঙ্গে একজন করে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট থাকবেন। নির্বাচনে যেকোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা এড়াতে সেনাবাহিনী নিয়মিত বাহিনী হিসেবে পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকবে।
এ সময় তিনি জানান, জেলার চারটি সংসদীয় আসনে অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পাশাপাশি সেনাবাহিনীর মোট ৬শ সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন।