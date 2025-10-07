বুধবার, ০৮ অক্টোবর ২০২৫, ০৫:৫৩ পূর্বাহ্ন
শিরোনামঃ
আনোয়ারায় ছাত্রদলের উদ্যোগে শহীদ আবরারের জন্য দোয়া মাহফিল ভান্ডারিয়ায় আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পালিত মুরাদনগরে সড়কের ধার ঘেঁষে পুকুর খননে ভাঙছে গ্রামীণ রাস্তা কুড়িগ্রামে অ্যাথলেটিক্স প্রশিক্ষণের সমাপণী ও সনদ বিতরণী অনুষ্ঠিত হেলিকপ্টার থেকে নেমেই নিজের প্রার্থীতা ঘোষণা করলেন প্রবাসী মোশাররফ ত্রিশালের মাওলানা আজিজুল হক আর নেই, ওলামা দলের শোক আনোয়ারায় আবরার ফাহাদের মাগফিরাতে ছাত্রদলের দোয়া মাহফিল কিশোরগঞ্জে গাজাঁসহ একজন মাদক ব্যবসায়ী আটক জামালপুরে আমবাড়িয়া ৫ম শ্রেণির ছাত্রীককে ধর্ষণ স্কুল শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ নবীনগরে ফুটবল খেলতে গিয়ে বজ্রপাতে স্কুল ছাত্র নিহত রাইসা মনির মামলা এফআইআর করার নির্দেশ মতলব উত্তরে ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানে ২ লাখ মিটার কারেন্ট জাল আটক সাতক্ষীরা ভোমরা স্থলবন্দরের ব্যবসায়ী হাফিজুর রহমান মন্টু’র বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে ফুসে উঠেছে মানুষ, বিক্ষোভ প্রতেকটি ওয়ার্ডে পাহাড়া দিতে হবে  আওয়ামী লীগের কোন নেতা বিএনপির সদস্য হতে না পারে: ফরিদ উদ্দিন আহম্মেদ বদলে যাব আমরা’ স্লোগানে শ্রীপুরে পরিচ্ছন্নতা অভিযান দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু বাংলাদেশে ফাইভজি যুগের সূচনাঃ অভিজ্ঞতায় নতুন মাত্রা যোগ করবে টেকনো ক্যামন ৪০ সিরিজ শাহজাদপুরে হেলথ এসিষ্ট্যান্ট এসোসিয়েশান এর কর্মকর্তাদের ৬ দফা দাবিতে কর্মবিরতী তালার বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু মুজাহিদকে হুইলচেয়ার উপহার আনোয়ারায় প্রভাবশালীদের ড্রেন দখলে জলাবদ্ধতা ও জনদুর্ভোগ আত্রাইয়ে লোকালয়ে হুনমান উৎসুক জনতার ভীড় পাইকগাছা রিপোর্টার্স ইউনিটির দ্বি-বার্ষিক কমিটি গঠন : সভাপতি মিজান, সম্পাদক আসাদ রাজাপুরে মা ইলিশ শিকারের দায়ে ৬ জেলের কারাদণ্ড ত্রিশালে ইসলামী ব্যাংকে ‘অবৈধ’ নিয়োগ বাতিলের দাবিতে মানববন্ধন ক্লাসে টিকটক ভিডিও: নবীগঞ্জে তিন শিক্ষার্থী সাময়িক বহিষ্কার মুরাদনগরে রহস্যজনক মৃত্যু দাফনের ১৯ দিন পর কবর থেকে স্কুলছাত্রীর মরদেহ উত্তোলন ময়মনসিংহ নান্দাইলের আওয়ামী লীগ নেতা শামীম মিয়া গ্রেপ্তার লালমোহনে অসুস্থ্য গরুর মাংস বিক্রির প্রস্তুতির দায়ে কসাইকে অর্থদণ্ড কিশোরগঞ্জে বিশ্ব বসতি দিবস উদযাপন সালথায় গ্রাম দুই দলের সংঘর্ষে আহত-১৫
/ ময়মনসিংহ

ত্রিশালের মাওলানা আজিজুল হক আর নেই, ওলামা দলের শোক

আনোয়ার হোসেন, ত্রিশাল (ময়মনসিংহ)
মঙ্গলবার, ৭ অক্টোবর, ২০২৫, ৮:১৪ অপরাহ্ন

ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলার বালিপাড়া আমিয়ান ডাংগুরী গ্রামের মাওলানা আজিজুল হক (৬০) গতকাল সোমবার রাতে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি..রাজিউন)। পরে মঙ্গলবার তাকে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়। তিনি ২০১৮ সালে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইসলামী আন্দোলন থেকে ত্রিশাল আসনের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

ত্রয়োদ্বশ সংসদ নির্বাচনে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী জাতীয়তাবাদী ওলামা দলের কেন্দ্রীয় নেতা হাফেজ মাওলানা মাহমুদুল হাসান শামীম তার পরিবারের খোঁজখবর নেন ও তার পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেন ও মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। মৃত্যু কালে তিনি স্ত্রীসহ দুই ছেলে, পাঁচ মেয়ে অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে যান।


এই বিভাগের আরো খবর
কুড়িগ্রামে অ্যাথলেটিক্স প্রশিক্ষণের সমাপণী ও সনদ বিতরণী অনুষ্ঠিত
ত্রিশালে ইসলামী ব্যাংকে ‘অবৈধ’ নিয়োগ বাতিলের দাবিতে মানববন্ধন
ময়মনসিংহ নান্দাইলের আওয়ামী লীগ নেতা শামীম মিয়া গ্রেপ্তার
দেশে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে তাহলে দুর্নীতি অনিয়ম ও চাঁদাবাজি থাকবেনা: আনোয়ারুল ইসলাম চান
নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ইউজিসি’র খন্ডকালীন সদস্য মনোনীত
ঈশ্বরগঞ্জে ইজিবাইক চালককে কুপিয়ে হত্যা করেছে ইউনিয়ন ছাত্রদল সভাপতি

ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

Slot Online Terpercaya Nomor 1 di Indonesia

Situs slot online gacor terpercaya adalah destinasi mewah bagi pecinta slot gacor. game slot slot gacor adalah tempat yang cocok untuk pecinta slot. Bermain di slot deposit dana adalah jaminan kegembiraan dalam perjudian slot.

Cara Memilih Permainan Slot Gacor

Pilih game rtp live slot dengan rtp (return to player) yang tinggi untuk peluang menang yang lebih baik. Isi dompet anda dengan bonus dan promosi yang menarik, tersedia setiap hari di situs slot gacor . Dengan hadirnya agen slot online terpercaya, bermain slot gacor dengan fitur gratis menjadi lebih mengasyikkan dan menguntungkan. Jangan ragu lagi, segera daftar dan mainkan game slot di slot gacor hari ini Kami menawarkan peluang bermain game slot gacor malam ini terbaik daftar dan raih kemenangan besar bersama kami.

Daftar slot online nggak main-main dalam menyediakan pilihan permainan. Ada ratusan slot dengan tema yang beragam. Dari yang klasik sampe yang paling modern, semuanya ada!
সম্পাদক কর্তৃক ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও বিসমিল্লাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস ২১৯, ফকিরাপুল, মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ। ফোন : 41010699, 41010698 বার্তা কক্ষ : +8801972-114255, বিজ্ঞাপন : +8801717-703590,  ই-মেইল : dhakaprotidin13@gmail.com
ঢাকা প্রতিদিন © ২০২৫
Designer By : Dhaka Protidin