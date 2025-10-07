ত্রিশালের মাওলানা আজিজুল হক আর নেই, ওলামা দলের শোক

ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলার বালিপাড়া আমিয়ান ডাংগুরী গ্রামের মাওলানা আজিজুল হক (৬০) গতকাল সোমবার রাতে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি..রাজিউন)। পরে মঙ্গলবার তাকে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়। তিনি ২০১৮ সালে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইসলামী আন্দোলন থেকে ত্রিশাল আসনের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন।
ত্রয়োদ্বশ সংসদ নির্বাচনে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী জাতীয়তাবাদী ওলামা দলের কেন্দ্রীয় নেতা হাফেজ মাওলানা মাহমুদুল হাসান শামীম তার পরিবারের খোঁজখবর নেন ও তার পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেন ও মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। মৃত্যু কালে তিনি স্ত্রীসহ দুই ছেলে, পাঁচ মেয়ে অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে যান।