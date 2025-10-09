ত্রিশালে ছেলের হাতে বাবা-মা খুন, ছেলে আটক

ময়মনসিংহের ত্রিশালে ছেলের হাতের হাতে বাবা-মাকে খুন করে ঘরের মেঝেতে পুতে রাখার অভিযোগে ছেলেকে আটক করেছে ত্রিশাল থানা পুলিশ।
ত্রিশাল থানা পুলিশ ও এলাকাবাসি সূত্রে জানাযায়, উপজেলার বৈলর বাসকুঁড়ি গ্রামের মোহাম্মদ আলী (৬৫) ও বানু (৫৫) কে খুন করে ঘরের মেঝেতে পুতে রাখে ছেলে রাজু (৩৫)। এ ঘটনায় ত্রিশাল থানা পুলিশ ছেলে রাজুকে আটক করেছে। এলাকাবাসি আকরাম (৪০) জানান, বুধবার রাতে মোহাম্মদ আলী আমাদের সাথে এশার নামাজ পড়েছে। বৃহস্পতিবার ফজর ও জোহরের নামাজ পড়তে মসজিতে আসেনি মোহাম্মদ আলী। মোখলেছুর রহমান নামের একব্যক্তি জানান, রাজু বখাটে ধরনের ছেলে।
কিছু দিন আগে সে বাবার জমি বিক্রি করে পাঁচ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়। এখন আবার টাকার জন্য বাবাকে চাপ দিচ্ছিল। আলামিন (৩০) নামের একজন জানান, বৃহস্পতিবার সকালে আমাদের সাথে নিয়ে তার বাবা-মাকে খুজে যাচ্ছেনা বলে জানায়। পরে আমাদের সাথে নিয়ে তার বাবা-মাকে এলাকায় খুজাখুজি করে। এখন বিকাল তিনটার দিকে শুনি সে তার বাবা-মাকে খুন করেছে।
ত্রিশাল থানার ওসি মনসুর আহাম্মদ জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে রাজু বুধবার দিনের বেলা তার মাকে গলা চাপা দিয়ে এবং রাত দেড়টা থেকে দুইটার মধ্যে তার বাবাকে কুড়াঁল দিয়ে আঘাত করে হত্যা করে। এ ঘটনায় রাজুকে আটক করা হয়েছে। লাশ দুটি বসত ঘরে গর্ত খুড়ে উত্তোলন করা হয়েছে।