ত্রিশালে জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ও প্রদর্শনী–২০২৫ উদ্বোধন

ময়মনসিংহের ত্রিশালে উৎসবমুখর পরিবেশে জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ও প্রদর্শনী–২০২৫ এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার সকালে সপ্তাহব্যাপী আয়োজনের অংশ হিসেবে বর্ণাঢ্য র্যালি, আলোচনা সভা এবং উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের উদ্যোগে উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিশাল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল বাকিউল বারি। বিশেষ অতিথি ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) মাহবুবুর রহমান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা নাজনীন সুলতানা।
এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ত্রিশাল উপজেলার অতিরিক্ত কৃষি কর্মকর্তা হাম্মিম জাহান, উপজেলার ভেটেরিনারি সার্জন এমদাদুল হক, স্থানীয় সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধি ও জুলাই যোদ্ধা প্রকৌশলী জিহাদ চৌধুরী, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, খামারি ও প্রাণিসম্পদ উদ্যোক্তারা।
বক্তারা প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়ন, নিরাপদ দুধ–ডিম–মাংস উৎপাদন, খামারিদের প্রশিক্ষণ, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রসার এবং প্রাণিসম্পদ খাতকে আরও গতিশীল করে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
সপ্তাহব্যাপী আয়োজনে থাকছে—স্কুল মিল্ক ফিডিং কর্মসূচি, চিত্রাঙ্কন ও কুইজ প্রতিযোগিতা, ভ্রাম্যমাণ প্রচার কার্যক্রম, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির ফ্রি ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প, বিনামূল্যে কৃমিনাশক বিতরণ, ফ্রি ভেটেরিনারি মেডিকেল ক্যাম্প, কৃত্রিম প্রজনন সেবা, তরুণ ও নারী উদ্যোক্তাদের নিয়ে মতবিনিময় সভা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী।
আগামী মঙ্গলবার(২ ডিসেম্বর) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণীর মধ্য দিয়ে প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ও প্রদর্শনী–২০২৫ এর আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করা হবে।