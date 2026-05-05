ত্রিশালে ২২ মামলার আসামীসহ দুই ডাকাত গ্রেফতার

ময়মনসিংহের ত্রিশালে ঝুঁকিপূর্ণ এক অভিযানে নবী হোসেন (৩৩) ও মোঃ শামীম (২৮) নামের দুই ডাকাতকে গ্রেফতার করেছে থানা পুলিশ।
সোমবার রাত সোয়া দশটার দিকে ত্রিশাল থানাধীন বাগান রাগামারা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে তাদের গ্রেফতার করা হয়। ত্রিশাল থানা সূত্রে জানা যায়, গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে নবী হোসেনের বিরুদ্ধে ২২টি এবং শামীম ডাকাতের বিরুদ্ধে ১৩টি মামলা রয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে ডাকাতি ও গরু চুরির অভিযোগও রয়েছে।
এ ব্যাপারে গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে ত্রিশাল থানার ওসি মনসুর আহাম্মদ থানা চত্বরে এক সংবাদ সমম্মেলনে এ সব তথ্য জানান। তিনি আরো জানান, ত্রিশাল থানার ওসি (তদন্ত) শেখ গোলাম মোস্তফা রুবেলের নেতৃত্বে অভিযানে অংশ নেন এসআই নাহিদ পারভেজ, এসআই বাবুল, এসআই মোহসীন, এএসআই শফিক এবং ডিএসবি ওয়াচার কং পলাশসহ একটি দল।
অভিযানের সময় তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ওই দুই আসামিকে আটক করতে সক্ষম হন। তিনি আরো জানান, এ সময় তাদের হেফাজতে থাকা সাদা জিপারে রক্ষিত অবস্থায় মোট ১৩ (তের) গ্রাম বাদামী রংয়ের হেরোইন, যার বাজার মূল্য অনুমান ১ লাখ ৩০ হাজার (এক লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকা, ধাতব তার কাটার কাজে ব্যবহৃত একটি প্লাস, ডাকাতি কাজে ব্যবহৃত পিকআপ (সিঙ্গেল কেভিন) গাড়ী, ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত ৫টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে পৃথক পৃথক দুইটি মামলা রুজু করা হয়।