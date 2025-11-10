দল যাকে মনোনয়ন দেবে আমরা তার নির্বাচন করবো, হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা

ঝালকাঠি-১ (রাজাপুর–কাঠালিয়া) আসনের বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিণ বিএনপি’র সভাপতি হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা
বলেছেন দল যাকে মনোনয়ন দিবে আমরা সকলে মিলে তাকে বিজয়ী করে আনবো।রবিবার বিকেলে ঝলকাঠি থেকে বিপুল সংখ্য’ক নেতাকর্মী তাকে শুভেচ্ছা জানায়। পরে রাজাপুরে এসে সদ্য প্রয়াত রাজাপুর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নাসিম উদ্দিন আকনের কবর জিয়ারত করেন তিনি। রবিবার আসরবাদ আকন বাড়ীর কবরস্থানে তিনি মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন রাজাপুর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক এডভোকেট নূর হোসেন, নাসিম আকনের বড় ভাই ফিরোজ আকন, প্রচার সম্পাদক গোলাম মোস্তফা শিকদার, বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী এবং স্থানীয় মুসল্লিরা। পরে তিনি তার নিজ এলাকায় নৈকেটিতে এসে উপস্থিত নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের বক্তব্য রেখে জানান দল যাকে মনোনয়ন দেবে তাকে বিজয়ী করে দেশ নায়ক জনক তারেক রহমান ও দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে এ সিট উপহার দেয়া হবে। সকালে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যেতে হবে দলের জন্য।