দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু

দল হিসেবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে অপরাধী সংগঠন হিসেবে বিচারের মুখোমুখি করার লক্ষ্যে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দিয়ে আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু হয়েছে।
মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) এ তথ্য জানিয়েছেন চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম।
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের কাছে এ বিষয়ে তিনি বলেন, দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছে। তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ হয়েছে।তারা তদন্তকাজ খুব দ্রুতই সম্পন্ন করবেন। তদন্ত রিপোর্ট প্রাপ্তি সাপেক্ষে দল হিসেবে বিচারের জন্য আওয়ামী লীগের ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
দল অভিযুক্ত হলে বিচারে কি সাজা হবে এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, দলকে তো আর সাজা দেওয়া যাবে না। কি ধরনের সাজা দেওয়া যাবে সেটা আইনে বলা আছে যে, দলকে নিষিদ্ধ করা, সম্পদ জব্দ করা, নেতাকর্মীর বিষয়ে নির্দেশনা ইস্যু করা।
এর আগে ৫ অক্টোবর চিফ প্রসিকিউটর জানিয়েছিলেন, এনডিএম নামে একটি দল আগেই অভিযোগ দিয়েছিল। আমরা সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করছি। সুতরাং বলা যেতে পারে, এই মুহূর্তে দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে অপরাধী সংগঠন হিসেবে বিচারের মুখোমুখি করার জন্য প্রাথমিক তদন্ত শুরু করতে যাচ্ছি। সেটা পুরোদমে শুরু হলে আমরা বলতে পারব, বিষয়টি কতদূর পর্যন্ত যেতে পারে।