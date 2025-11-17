দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন নবাগত ডিসি রায়হান কবির

নারায়ণগঞ্জে নবাগত জেলা প্রশাসক (ডিসি) ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে যোগদান করেছেন মো. রায়হান কবির। আজ সোমবার (১৭ নভেম্বর) দায়িত্ব গ্রহণের মাধ্যমে নতুন যাত্রা শুরু করেছেন তিনি। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক রদবদল প্রজ্ঞাপনের ভিত্তিতে তার এ পদায়ন কার্যকর হয়।
এর আগে তিনি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জনবিভাগে উপ-সচিব পদে দায়িত্ব পালন করছিলেন। নতুন নিয়োগের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো তিনি জেলা পর্যায়ে সর্বোচ্চ প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত হলেন। প্রজ্ঞাপন প্রকাশের পর থেকেই জেলার প্রশাসনিক মহলে নতুন ডিসি’কে নিয়ে জনমনে আগ্রহ তৈরি হয়। কর্মকর্তাদের নিয়মিত রোটেশন ব্যবস্থার অংশ হিসেবে এই বদলি প্রশাসনিক ধারাবাহিকতা আরও গতিশীল করবে বলে মনে করছেন কর্মরত কর্মকর্তারা।
কর্মজীবনে মো. রায়হান কবির সেবা, আইসিটি, আবেদন ও তহবিল এবং সংবিধান ও আইন সম্পর্কিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে দায়িত্ব পালন করেছেন। মন্ত্রণালয় সূত্রের বরাতে জানা যায়, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, কার্যকর সমন্বয় এবং দ্রুত জনসেবা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে তিনি সুপরিচিত। দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি জানান, নারায়ণগঞ্জকে একটি সমন্বিত, আধুনিক ও নাগরিকবান্ধব জেলায় রূপান্তরিত করতে তিনি কাজ করে যাবেন। উন্নয়ন প্রকল্পের সঠিক তদারকি, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন ও সরকারি সেবার মান বাড়ানো অগ্রাধিকার পাবে।
যোগদানের পর থেকে জেলার বিভিন্ন সামাজিক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ নতুন জেলা প্রশাসককে ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। মেধা,প্রজ্ঞা,অভিজ্ঞতা ও পেশাদারিত্ব নারায়ণগঞ্জের সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে আরও এগিয়ে নেবেন নবাগত ডিসি।এমনটাই প্রত্যাশা তাদের।
সদ্য বিদায়ী জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞা মানবিক উদ্যোগ, স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া এবং প্রশাসনিক দক্ষতার জন্য ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছেন। ফলে নতুন ডিসি’কে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের মধ্যেও ইতিবাচক প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী দ্রুতই জেলার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প, মাঠ প্রশাসনের কার্যক্রম এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা শুরু করবেন তিনি।