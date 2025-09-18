দিয়াবাড়ি কাশবনে অজ্ঞাত নারীর পচাগলা মরদেহ উদ্ধার

রাজধানীর উত্তরা ১৭ নম্বর সেক্টরের দিয়াবাড়ির কাশবন থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক নারীর পচাগলা মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ইসকন মন্দিরের পূর্ব পাশে কাশবন থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। তুরাগ থানার ওসি মো. মনিরুল ইসলাম জানান, স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহটি উদ্ধার করে। মৃত নারীর বয়স আনুমানিক ২০ থেকে ২৫ বছর। তার পরনে ছিল লাল জামা ও কালো পাজামা। পুলিশের ধারণা, প্রায় ১৫ থেকে ২০ দিন আগে তাকে হত্যা করে সেখানে ফেলে রাখা হয়। মরদেহটি পচে যাওয়ায় শরীরের বিভিন্ন অংশে পোকা ধরেছে। এছাড়া পিঠ ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে *কালচে আঘাতের চিহ্ন* রয়েছে।
ঘটনার সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে *ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ পাঠানো হয়েছে । এ ঘটনায় *আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন*, জানায় পুলিশ। তদন্তের পর বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে।