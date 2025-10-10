দীর্ঘ বছর পর ওয়াগ্গা ইউনিয়ন ৯ নং ওয়ার্ড বিএনপি’র কমিটি গঠন সভাপতি শহিদুল, সম্পাদক রাজু

রাঙামাটি কাপ্তাই উপজেলার ৪নং ইউনিয়ন ৬নং ওয়ার্ড বিএনপির গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দীর্ঘ বছরপর নব গঠিত কমিটি আনুষ্ঠানিক ভাবে গঠন করা হয়েছে।
শুক্রবার (১০ অক্টোবর ) বিকাল ৫ টায় শিলছড়ি বাজার রংধনু রেস্টুরেন্টে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। নতুন কমিটিতে সভাপতি পদে নির্বাচিত হন শহিদুল ইসলাম ভুট্টো, সম্পাদক শহিদুল ইসলাম রাজু। সাংগঠনিক সম্পাদক থোয়াইচিমং মারমা (বড় মিয়া) বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন । নির্বাচনের ৩৩ জন ভোটার ব্যালোটের মাধ্যমে ভোট প্রদান করেন। নির্বাচনে সহকারি কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ইউনিয়ন বিএনপি সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ মফিজুর রহমান, আব্দুল করিম ও তোতা মিয়া।
পরে এক আলোচনা সভা ওয়াগ্গা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক ও নির্বাচন কমিশনার মো : আনোয়ার হোসেন এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করে উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি জাফর আহমেদ স্বপন । এতে প্রধান অতিথি ছিলেন রাঙামাটি জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মো: দিলদার হোসেন। এসময় আরো বক্তব্য রাখেন ও উপস্থিত ছিলেন কাপ্তাই উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক ইয়াসিন মামুন, কাপ্তাই উপজেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্নসম্পাদক আবু বক্কর ছিদ্দিক আবু সহ উপজেলা বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।
সভায় আগামী নির্বাচনে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক জিয়া ও দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার হাতকে শক্তিশালী করার জন্য ধানেরশীষে ভোট দেয়ার জন্য সকলকে আহবান জানান।