দীর্ঘ স্বৈরাচার সরকার বিরোধী আন্দোলনে রাজপথে থাকা শাহজাহান চট্টগ্রাম-১৩ মনোনয়ন প্রত্যাশী

আরাফাত, আনোয়ারা (চট্টগ্রাম) 
বৃহস্পতিবার, ৯ অক্টোবর, ২০২৫, ৮:৩৬ অপরাহ্ন

চট্টগ্রাম-১৩ আনোয়ারা-কর্ণফুলী আসনে মনোনয়ন প্রত্যাশী চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা যুবদলের সভাপতি মোহাম্মদ শাহজাহান। স্কুল ছাত্রদলের সভাপতি দিয়ে রাজনীতি শুরু করে মোহাম্মদ শাহজাহান ধাপে ধাপে নিজের অবস্থান তৈরি করেছেন। নেতৃত্বের গুণাবলী এবং সাংগঠনিক দক্ষতায় তিনি ছাত্রদল ও যুবদলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্তরে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

মোহাম্মদ শাহজাহান বলেন, “যদিও আমি দীর্ঘদিন ছাত্রদল ও যুবদলের বিভিন্ন ইউনিটে নেতৃত্ব দিয়েছি, তবে ২০১৮ পরবর্তী সময়কালে আনোয়ারা-কর্ণফুলীতে বিএনপির নেতৃত্ব শূন্যতা অনুভব করলে আমি আনোয়ারা-কর্ণফুলী বিএনপির দায়িত্ব নেওয়ার চেষ্টা করি। দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমি স্বৈরাচার হাসিনা সরকার কর্তৃক মামলা-হামলার স্বীকার নেতাকর্মীদের, বিশেষ করে বিএনপির কেন্দ্রঘোষিত চূড়ান্ত আন্দোলনের সময় ঢাকা এবং চট্টগ্রামে বেশকিছু নেতাকর্মী গ্রেফতার হলে গ্রেফতারকৃত ও মামলা-হামলা, জেল-জুলুমের শিকার নেতাকর্মীদের জামিন ও জেলমুক্তির ব্যবস্থায় সোচ্ছার হই, এবং মুক্ত না করা পর্যন্ত নির্যাতিত নেতাকর্মীদের পরিবারের নিয়মিত খোঁজ খবর রেখে মানসিক শক্তি যোগাই ও সহায়তা করি।

গণতন্ত্রের আদর্শিক মা দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে এবং দীর্ঘ স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে কেন্দ্রঘোষিত সকল কর্মসূচিতে নেতাকর্মীদের নিয়ে কর্মসূচিসমূহ সফল করতে সহযোগীতা করি। দলের হাই কমান্ডের ডাকে সাড়া দিয়ে ১০ ডিসেম্বর ২০২২, ২৮ জুলাই ২০২৩ এবং ১৬ ও ২৮ অক্টোবর ২০২৩ ইংরেজিতে আনোয়ারা-কর্ণফুলী থেকে বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মীদের নিয়ে ঢাকায় ছুটে যাই।”

খোজ নিয়ে জানা যায়, ২৮ অক্টোবর পরবর্তী বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে তিনি পল্টনের পুলিশ হত্যা মামলার আসামী হয়েও স্বৈরাচার বিরোধী চূড়ান্ত আন্দোলনে স্ব শরীরে উপস্থিত ছিলেন এবং তার তত্ত্বাবধানে আনোয়ারা-কর্ণফুলীতে বহুসংখ্যক হরতাল ও অবরোধ কর্মসূচি পালিত হয়।

মনোনয়ন প্রত্যাশা ঘোষণা দেওয়ার পর মোহাম্মদ শাহজাহান সক্রিয়ভাবে আনোয়ারা-কর্নফুলীর ইউনিয়নসমূহে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান কর্তৃক ঘোষিত রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১-দফা রূপরেখা জনগণের মাঝে তুলে ধরতে লিফলেট বিতরন করেন। এসময় স্থানীয় নেতাকর্মী ও সাধারণ জনগণ তাকে ব্যাপক সমর্থন জানায় এবং তাকে সমাদরে গ্রহণ করে।

মোহাম্মদ শাহজাহান বলেন, “দল দীর্ঘ স্বৈরাচার সরকার বিরোধী আন্দোলনে রাজপথে থাকা, এলাকায় গ্রহণযোগ্য ও তরুণ নেতৃত্ব প্রত্যাশী। আমি উপলব্ধি করতে পারি, আমার মাঝে তার মধ্যকার গুণসমূহের অধিক বিদ্যমান। যার কারণে আমি চট্টগ্রাম-১৩ আসনের জনমানুষের কথা বুঝতে এবং তা তুলে ধরার লক্ষ্যে সংসদ সদস্যের মনোনয়ন প্রত্যাশা করি। আমি দলের প্রতি একজন ডেডিকেটেড পার্সন। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদীয় নির্বাচনে চট্টগ্রাম-১৩ আসনে ধানের শীষে মনোনয়ন পেয়ে জনগনের ভোটে জয়যুক্ত হলে দীর্ঘদিনের অবহেলিত আনোয়ারা-কর্ণফুলীর মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করে যাব ইনশাআল্লাহ।


