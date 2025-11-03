দুই যুগ পর দৃশ্যমান প্রথম শ্রেণির শ্রীপুর পৌরসভার উন্নয়ন

গাজীপুরের শ্রীপুর পৌরসভা প্রতিষ্ঠার ২৫ বছর পর অবশেষে দৃশ্যমান হয়েছে বড় ধরনের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড। দীর্ঘদিনের স্থবিরতা ও অনিয়মের পর আওয়ামী লীগ–সমর্থিত মেয়র বরখাস্তের পর থেকে প্রশাসকের দায়িত্বে থাকা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ব্যারিস্টার সজিব আহমেদের নেতৃত্বে মাত্র এক বছরে বদলে গেছে পৌরসভার চেহারা। বর্তমানে পৌর এলাকার চারপাশজুড়ে চলছে উন্নয়নের মহাযজ্ঞ।
পৌরসভা সূত্রে জানা যায়, প্রায় ৪৭ বর্গকিলোমিটার আয়তনের শ্রীপুর পৌরসভায় সড়কের মোট দৈর্ঘ্য ১৭৮ কিলোমিটার। এর অধিকাংশ সড়ক এতদিন ছিল বেহাল অবস্থায়।
২০০০ সালে ‘গ’ শ্রেণির পৌরসভা হিসেবে যাত্রা শুরু করা শ্রীপুর ২০১৫ সালে উন্নীত হয় ‘ক’ বা প্রথম শ্রেণির পৌরসভায়।
এর আগে পৌরসভার নেতৃত্বে ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা আনিছুর রহমান। দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে মেয়রের দায়িত্বে থাকলেও নাগরিক সেবা বঞ্চনা, অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে পৌরসভা পরিণত হয়েছিল এক প্রকার দুর্নীতির আঁতুরঘরে। শিল্পনগরী হিসেবে প্রচুর রাজস্ব আদায় হলেও তার প্রতিফলন ছিল কাগজে-কলমেই সীমিত। বাস্তবে নাগরিক সেবার অভাবে পৌরবাসী ছিলেন অবহেলিত।
প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর ব্যারিস্টার সজিব আহমেদ প্রথমেই ভুয়া বিল ও ভাউচার বন্ধ করে পৌরসভার আর্থিক সচ্ছতা ফিরিয়ে আনেন। পূর্বের প্রশাসনের রেখে যাওয়া দেনা পরিশোধের পাশাপাশি নিজস্ব আয়ে প্রায় ১২ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেন।
গত এক বছরে পৌরসভায় প্রায় ২০ কিলোমিটার কার্পেটিং সড়ক, ১২ কিলোমিটার সলিং রাস্তা, ২ কিলোমিটার এইচবিবি সলিং রাস্তা, ২ কিলোমিটার আরসিসি রাস্তা এবং ২ কিলোমিটার ড্রেন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। পাশাপাশি ৪০০টিরও বেশি স্ট্রিটলাইট স্থাপনের মাধ্যমে পুরো পৌর এলাকা এখন আলোকিত। দীর্ঘদিনের অন্ধকারে ডুবে থাকা পৌর শহর যেন নতুন প্রাণ ফিরে পেয়েছে।
শ্রীপুর মিজানুর রহমান খান মহিলা ডিগ্রি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাহফুজুর রহমান ইকবাল বলেন, একজন রাজনীতিক দুই যুগে যা পারেননি, একজন সরকারি কর্মকর্তা এক বছরেই তা করে দেখিয়েছেন। আমলারা যদি সততার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন, তবে দেশ ও এলাকার উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।
শ্রীপুর পৌর প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ব্যারিস্টার সজিব আহমেদ বলেন, পৌরবাসীর সার্বিক উন্নয়নে আমরা কাজ করছি, এর সুফলও মানুষ পাচ্ছে। তবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এখন অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। প্রতিদিন টন টন বর্জ্য উৎপন্ন হলেও বন বিভাগের অনুমতি না পাওয়ায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্লান্টে যাওয়ার রাস্তা তৈরি করা যাচ্ছে না।
বন বিভাগের জমি সাময়িকভাবে ব্যবহারের অনুমতি চেয়ে পত্র পাঠানো হয়েছে। অনুমতি পেলে পৌর ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র চালুর মাধ্যমে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় মৌলিক পরিবর্তন আসবে। আশা করছি, আগামী দুই মাসের মধ্যেই এই খাতে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি দেখা যাবে।