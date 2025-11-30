‎দুর্গাপুরে উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে বিদায় সংবর্ধনা দিলো দুর্গাপুর প্রেসক্লাব ও সাংবাদিক সমাজ

রাজশাহী দুর্গাপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সাবরিনা শারমিন কে বিদায়ী সংবর্ধনা দিয়েছে দুগার্পুর প্রেসক্লাব ও দুর্গাপুর সাংবাদিক সমাজ রবিবার (৩০ নভেম্বর) বিকালে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে এ বিদায় সংবর্ধনা দেয়া হয়।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন, দুর্গাপুর উপজেলা সহকারি কমিশানার (ভূমি) লায়লা নূর তানজু, দুর্গাপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি জীবন আলী সবুজ (কোরবান), সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন বাবলু, দুর্গাপুর সাংবাদিক সমাজের সভাপতি ইসমাইল নবী, সিনিয়র সহ-সভাপতি মোফাজ্জল হোসেন মায়া, সাবেক সভাপতি মিজান মাহী, সহ-সভাপতি মাসুদ রানা তুষার, সাংবাদিক আজহারুল ইসলাম বুলবুল, আবুল হোসেন, মশিউর রহমান মানিক, গোলাম কিবরিয়া, সোহানুর রহমান, আশরাফুল ইসলাম, শফিকুল ইসলাম, আলামিন, মনিরুল ইসলাম, আকাশ সহ প্রেসক্লাবের অন্যান্য সাংবাদিকবৃন্দ।
সাংবাদিকরা বলেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাবরিনা শারমিন একজন দক্ষকর্মী এবং সাংবাদিকবান্ধব ইউএনও ছিলেন। তিনি কাজের প্রতি খুবই আন্তরিক। সকল শ্রেণিপেশার মানুষের সঙ্গে খুবই আন্তরিক ছিলেন। যে কেউ তার এই উদারতায় তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। আমরা আশা করি নতুন কর্মস্থলে গিয়েও দুর্গাপুরের মানুষকে যেকোনো প্রয়োজনে সহযোগিতা করবেন ইউএনও সাবরিনা শারমিন।
নির্বাহী অফিসার বলেন, দুগার্পুর একটি সম্ভাবনাময় উপজেলা। এখানকার মানুষ খুবই আন্তরিক। যতদিন দুর্গাপুর ছিলাম, সকলকে নিয়ে সুন্দরভাবে কাজ করতে পেরেছি। কতটুকু পেরেছি বলতে পারব না, তবে চেষ্টা করেছি। দায়িত্ব পালনকালে সবাই যেভাবে সহযোগিতা করেছেন সে কারণে তিনি সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।