‎দুর্গাপুরে দলিল লেখক সমিতির আয়োজনে বেগম খালেদা জিয়ার জন্য দোয়া

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি’র চেয়ারপার্সন সাবেক তিন বারের প্রধান মন্ত্রী, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি ও সু-স্বাস্থ্য কামনায় দোয়া ও মিলাদ মাহফিল এর আয়োজন করেন রাজশাহী দুর্গাপুর উপজেলা দলিল লেখক সমিতি ।
আজ ( ৩ ডিসেম্বর) বুধবার বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে দুর্গাপুর দলিল লেখক সমিতির অফিস চত্তরে এই দোয়া মাহফিল এর আয়োজন করা হয় । এ সময় উপস্থিত ছিলেন, দুর্গাপুর দলিল লেখক সমিতির সভাপতি আব্দুল মজিদ, সাধারন সম্পাদক আলমগীর হোসেন, সাবেক সভাপতি মফিজুল হক বাচ্চু, শামসুল হক, আব্দুল কুদ্দুস, হাবিবুর রহমানসহ, দুর্গাপুর দলিল লেখক সমিতির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
দোয়া মাহফিলের আগে অল্প কিছু আলোচনা করেন উপস্থিত দলিল লেখক সমিতির নেতৃবৃন্দ। বেগম খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন বাংলাদেশের মানুষের জন্য বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য কাজ করেছেন। তিনি ৩ বার বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। আজকে তার আশু রোগ মুক্তির জন্য সকল শ্রেণী পেশার মানুষে দোয়া করছেন। মহান আল্লাহ যেন বেগম খালেদা জিয়াকে দ্রুত সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে নিয়ে আসেন।