‎দুর্গাপুরে বিশ্ব হাতধোয়া দিবস-২০২৫ উদযাপন

রাজশাহী দুর্গাপুরে আজ বুধবার (১৫ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১০ টায় বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস-২০২৫ উদযাপন করা হয়েছে। ‘হাতধোয়ার নায়ক হোন’ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সারা দেশের ন্যয় দুর্গাপুরেও প্রতিবছরের মতো এবারও উপজেলা প্রশাসন ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের আয়োজনে দিবসটি উদযাপিত হয়েছে। হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে ও জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী এ দিবসটি পালিত হয়।
দিবসটি উপলক্ষে উপজেলা চত্বরে একটি র্যালী ও পরিষদের হল রুমে আলোচনা সভা ও হাতধোয়া প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে।
এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সাবরিনা শারমিন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, সহকারি প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য) আসিফুল ইসলাম, দারিদ্র্য বিমোচন অফিসার নজরুল ইসলাম, আইসিটি অফিসার মেহেদী হাসান, সিংগা সরকারি মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাকতিবুল ইসলাম, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অফিসার সাইদুর রহমান। এছাড়াও বিভিন্ন দপ্তরের সরকারি কর্মকর্তা, সাংবাদিক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।