সোমবার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০২:৫৪ অপরাহ্ন
শিরোনামঃ
সকল ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধভাবে বিএনপিকে সুসংগঠিত করতে হবে: শামা ওবায়েদ বিশ্ব শিক্ষক দিবসে বগুড়ার সোনাতলায় গুণী শিক্ষক হিসেবে নির্বাচিত হলেন আয়েশা সিদ্দিকা সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে বিএনপিকে সুসংগঠিত করতে হবে: শামা ওবায়েদ নোয়াখালী-২ আসনে নতুন মুখের খোঁজে ভোটাররা, এগিয়ে আব্দুল মান্নান ‎রাজশাহী দূর্গাপুরে ১৮টি মন্ডপে চলছে দূর্গাপূজার প্রস্তুতি দুর্গাপূজা উপলক্ষে কাপ্তাইয়ে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত চিৎমরম মুসলিম পাড়ায় ঈদ এ মিলাদুন্নবী উপলক্ষ্যে আজিমুশশান মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) উদযাপন উপলক্ষে মতলব উত্তরে বাংলাদেশ জমইয়াতে হিযবুল্লাহ আনন্দ র‌্যালী কুড়িগ্রামে অস্ত্র মামলায় ১০ বছর সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামী আজিজুলকে গ্রেফতার  মুন্সিগঞ্জে মেয়েদের ক্যারিয়ার প্ল্যানিং বিষয়ক সেমিনার অনুষ্টিত আনোয়ারায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান: ৯ মামলায় ২৭ হাজার টাকা জরিমানা বিএনপি সবসময় জনগণের অধিকার আদায়ের পক্ষে কাজ করে আসছে: রফিক রাজারহাট উপজেলায় অ্যানথ্রাক্স প্রতিরোধে অভিযান জনপ্রশাসন সচিব কে পরিকল্পনা কমিশনে বদলী নবীনগরে ৪২ তরুণকে সনদ ও অর্থ দিল সার্বজনীন গ্রুপ রাজাপুরে বালু ব্যবসায়ীর কাছে চাঁদা দাবি করে হামলা, মটর সাইকেল ভাংচুরের অভিযোগ ঝালকাঠিত অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট ডেকেছেন অটোরিকশা ও ইজিবাইক সমবায় সমিতি রাজাপুরে ভিডব্লিউবি’র তালিকা প্রণয়নে ব্যাপক অনিয়ম,মানববন্ধন ও বিক্ষোভ জামালপুরে মন্দিরে প্রতিমা ভাঙচুর, আটক-১ ঐক্য ভাঙলে বিভ্রান্ত হবে ভোটার: ডা. জিয়াউদ্দিন হায়দার কাপ্তাই থানা পুলিশের অভিযানে পলাতক আসামি গ্রেফতার কিশোরগঞ্জের ডাকাতি মামলার আসামী আটক লালমোহন থানা পুলিশের অভিযানে ১৮ দিনে ১৫ টি মোবাইল উদ্ধার শাকপুরা স্কুলে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) পালিত রাসুলের(সাঃ) আদর্শ অনুসরণে শান্তি আসবে ফুলপুরে আ.লীগ নেতা গ্রেপ্তার মতলব উত্তরে মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার ও কৃতি সংববর্ধনা উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় দেশের সর্বস্তরের মানুষকে শিক্ষা পৌঁছে দিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে: বাউবি ভিসি অধ্যাপক পূর্ব সুন্দরবনে কীটনাশক সহ ৬ জেলে আটক: মাছ ট্রলার জব্দ নবীনগরে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তে উঠে নিখোঁজ কলেজ ছাত্রী,দুইদিন পর লাশ মিলেছে ডোবায় পাইকগাছা নির্মাণাধীন মসজিদের ২য় তলায় গলায় ফাঁস দিয়ে যুবকের আত্মহত্যা
/ চট্টগ্রাম

দুর্গাপূজা উপলক্ষে কাপ্তাইয়ে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত

এম বাবুল,কাপ্তাই (রাঙামাটি)
সোমবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, ১:৪৭ অপরাহ্ন

শারদীয় দুর্গাৎসব উপলক্ষে রাঙামাটির কাপ্তাই উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এক প্রস্তুতিমূলক সভা আজ সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১ টায় কাপ্তাই উপজেলা পরিষদ এর সম্মেলন কক্ষ কিন্নরী তে অনুষ্ঠিত হয়। এতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতিনিধি, রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, পুজা মন্ডপের প্রতিনিধি, ফায়ার সার্ভিসের প্রতিনিধি, পূজা পরিচালনা কমিটির নেতৃবৃন্দ, সরকারি কর্মকর্তা এবং গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।সভায় সভাপতিত্ব করেন কাপ্তাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো রুহুল আমিন ।

এসময় তিনি বলেন, সনাতনী সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গা পুজা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সরকার ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহন করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক একটি উৎসব মুখর পরিবেশে এবার শারদীয় দুর্গা পুজা উদযাপন করার লক্ষ্যে সকলের সহযোগিতা দরকার। পূজায় যাতে কোন আইন শৃঙ্খলা অবনতি না ঘটে সেই জন্য সকলকে সর্তক থাকতে হবে। মতবিনিময় সভায় কাপ্তাই জোনের ৩৮ বীরের উপ- অধিনায়ক মেজর নাজমুল কাদির শুভ, কাপ্তাই সহকারী কমিশনার (ভূমি) রুদ্র, কাপ্তাই থানার ওসি মোহাম্মদ কায় কিসলু, চন্দ্রঘোনা থানার ওসি মুহাম্মদ শাহজাহান কামাল, কাপ্তাই বিজিবির সহকারী পরিচালক উপেন্দ্র লাল হালদার, কাপ্তাই উপজেলা বিএনপির সভাপতি লোকমান আহমেদ, জামায়াতে ইসলামি’র আমীর হারুনর রশিদ, কাপ্তাই প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা কৃষিবিদ ড.এনামুল হক হাজারী, সহকারী তথ্য অফিসার দেলোয়ার হোসেন, কাপ্তাই উপজেলা পুজা উদযাপন পরিচালনা কমিটি’র প্রধান সমন্বয়ক দীপক কুমার ভট্টাচার্য, আহবায়ক জগদীশ চন্দ্র দাশ, সদস্য সচিব প্রিয়তোষ ধর পিন্টু, কাপ্তাই প্রেসক্লাবের সভাপতি কবির হোসেন, কাপ্তাই প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের হিন্দু কল্যান ট্রাস্টের ট্রাস্টি কর্তৃক মনোনিত কাপ্তাই উপজেলা প্রতিনিধি ঝুলন দত্ত, কাপ্তাই উপজেলা জন্মাষ্টমী উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক উৎপল ভট্টাচার্য সহ বিভিন্ন মন্দিরে প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।


এই বিভাগের আরো খবর
নোয়াখালী-২ আসনে নতুন মুখের খোঁজে ভোটাররা, এগিয়ে আব্দুল মান্নান
চিৎমরম মুসলিম পাড়ায় ঈদ এ মিলাদুন্নবী উপলক্ষ্যে আজিমুশশান মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত
পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) উদযাপন উপলক্ষে মতলব উত্তরে বাংলাদেশ জমইয়াতে হিযবুল্লাহ আনন্দ র‌্যালী
আনোয়ারায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান: ৯ মামলায় ২৭ হাজার টাকা জরিমানা
নবীনগরে ৪২ তরুণকে সনদ ও অর্থ দিল সার্বজনীন গ্রুপ
কাপ্তাই থানা পুলিশের অভিযানে পলাতক আসামি গ্রেফতার

ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

Slot Online Terpercaya Nomor 1 di Indonesia

Situs slot online gacor terpercaya adalah destinasi mewah bagi pecinta slot gacor. game slot slot gacor adalah tempat yang cocok untuk pecinta slot. Bermain di slot deposit dana adalah jaminan kegembiraan dalam perjudian slot.

Cara Memilih Permainan Slot Gacor

Pilih game rtp live slot dengan rtp (return to player) yang tinggi untuk peluang menang yang lebih baik. Isi dompet anda dengan bonus dan promosi yang menarik, tersedia setiap hari di situs slot gacor . Dengan hadirnya agen slot online terpercaya, bermain slot gacor dengan fitur gratis menjadi lebih mengasyikkan dan menguntungkan. Jangan ragu lagi, segera daftar dan mainkan game slot di slot gacor hari ini Kami menawarkan peluang bermain game slot gacor malam ini terbaik daftar dan raih kemenangan besar bersama kami.

Daftar slot online nggak main-main dalam menyediakan pilihan permainan. Ada ratusan slot dengan tema yang beragam. Dari yang klasik sampe yang paling modern, semuanya ada!
সম্পাদক কর্তৃক ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও বিসমিল্লাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস ২১৯, ফকিরাপুল, মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ। ফোন : 41010699, 41010698 বার্তা কক্ষ : +8801972-114255, বিজ্ঞাপন : +8801717-703590,  ই-মেইল : dhakaprotidin13@gmail.com
ঢাকা প্রতিদিন © ২০২৫
Designer By : Dhaka Protidin