দুর্গাপূজা উপলক্ষে কাপ্তাইয়ে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত

শারদীয় দুর্গাৎসব উপলক্ষে রাঙামাটির কাপ্তাই উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এক প্রস্তুতিমূলক সভা আজ সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১ টায় কাপ্তাই উপজেলা পরিষদ এর সম্মেলন কক্ষ কিন্নরী তে অনুষ্ঠিত হয়। এতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতিনিধি, রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, পুজা মন্ডপের প্রতিনিধি, ফায়ার সার্ভিসের প্রতিনিধি, পূজা পরিচালনা কমিটির নেতৃবৃন্দ, সরকারি কর্মকর্তা এবং গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।সভায় সভাপতিত্ব করেন কাপ্তাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো রুহুল আমিন ।
এসময় তিনি বলেন, সনাতনী সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গা পুজা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সরকার ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহন করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক একটি উৎসব মুখর পরিবেশে এবার শারদীয় দুর্গা পুজা উদযাপন করার লক্ষ্যে সকলের সহযোগিতা দরকার। পূজায় যাতে কোন আইন শৃঙ্খলা অবনতি না ঘটে সেই জন্য সকলকে সর্তক থাকতে হবে। মতবিনিময় সভায় কাপ্তাই জোনের ৩৮ বীরের উপ- অধিনায়ক মেজর নাজমুল কাদির শুভ, কাপ্তাই সহকারী কমিশনার (ভূমি) রুদ্র, কাপ্তাই থানার ওসি মোহাম্মদ কায় কিসলু, চন্দ্রঘোনা থানার ওসি মুহাম্মদ শাহজাহান কামাল, কাপ্তাই বিজিবির সহকারী পরিচালক উপেন্দ্র লাল হালদার, কাপ্তাই উপজেলা বিএনপির সভাপতি লোকমান আহমেদ, জামায়াতে ইসলামি’র আমীর হারুনর রশিদ, কাপ্তাই প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা কৃষিবিদ ড.এনামুল হক হাজারী, সহকারী তথ্য অফিসার দেলোয়ার হোসেন, কাপ্তাই উপজেলা পুজা উদযাপন পরিচালনা কমিটি’র প্রধান সমন্বয়ক দীপক কুমার ভট্টাচার্য, আহবায়ক জগদীশ চন্দ্র দাশ, সদস্য সচিব প্রিয়তোষ ধর পিন্টু, কাপ্তাই প্রেসক্লাবের সভাপতি কবির হোসেন, কাপ্তাই প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের হিন্দু কল্যান ট্রাস্টের ট্রাস্টি কর্তৃক মনোনিত কাপ্তাই উপজেলা প্রতিনিধি ঝুলন দত্ত, কাপ্তাই উপজেলা জন্মাষ্টমী উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক উৎপল ভট্টাচার্য সহ বিভিন্ন মন্দিরে প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।