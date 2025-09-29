দুর্গা পূজায় সম্প্রীতির চিত্র বিশ্ব পরিমন্ডলে তুলে ধরতে চাই: ডিসি জাহিদুল ইসলাম মিয়া

নারায়ণগঞ্জের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিয়া বলেছেন, সম্প্রীতি বজায় রেখে শান্তিপূর্ণ ও উৎসব মুখর পরিবেশে শারদীয় দুর্গা পূজা উদযাপিত হচ্ছে।জেলায় মোট ২২৪ টি পুজামন্ডপের সবগুলোতে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। এবার নির্বিঘ্নে পুজা উৎসব উদযাপন করছেন সনাতন ধর্মাবলম্বীরা। সম্প্রীতির এ চিত্র বিশ্ব দরবারে তুলে ধরতে চাই।
সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) বিকেলে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের তীর্থস্থান বন্দরের লাঙ্গলবন্দে রাজঘাট দুর্গা মন্দির , প্রেমতলা স্বামী দ্বিগবিজয় ও চরশ্রীরামপুরের ব্রহ্মাউপাসনালয় পুজামন্ডপ পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন।
এসময় উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, আনসার ও বিডিপির জেলা অ্যাডজুট্যান্ট কানিজ ফাতেমা শান্তা, সহকারি কমিশনার(ভুমি) রহিমা আক্তার ইতি, শিক্ষা অফিসার আবদুল কাইয়ুম, আশরাফউদ্দিন খান, বন্দর প্রেসক্লাবের সভাপতি আতাউর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুল আলম জাহিদ ,পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি তারক দাস, সাধারণ সম্পাদক শ্যামল বিশ্বাস উপস্থিত ছিলেন।