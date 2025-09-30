দুর্গোৎসব উপলক্ষে নাসিরনগর উপজেলা বিএনপির প্রস্তুতি সভা

আসন্ন শারদীয় দুর্গোৎসব শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে উদযাপনের লক্ষ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে উপজেলা বিএনপির উদ্যোগে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১ টায় নাসিরনগর সরকারি কলেজ সংলগ্ন চেয়ারম্যান মার্কেটে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
নাসিরনগর উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি একেএম খালেদ এর সভাপতিত্বে এবং নাসিরনগর উপজেলা পূজা উদযাপন ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক জীবন চন্দ্র দাস এর সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নাসিরনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি এম এ হান্নান।
এ সভায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা বিএনপির উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি নজরুল ইসলাম, সাংগঠনিক বশির চৌধুরী, সাবেক সদস্য সচিব আজিজুর রহমান চৌধুরী, সহ দপ্তর সম্পাদক আব্বাস উদ্দিন, নাসিরনগর সদর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি সৈয়দ আবু সারোয়ার, সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল হক, গোর্কণের সাধারণ সম্পাদক ফারুক মিয়া, ফান্দাউকের সভাপতি শফিকুল ইসলাম, হরিপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি হাজী তিতন আলী, সাধারণ সম্পাদক বিল্লাল মিয়া, কুন্ডার সাধারণ সম্পাদক শেখ জিল্লুর রহমান দুলাল, গুণিয়াউকের সভাপতি আবুল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক এড.লিটন, উপজেলা যুবদলের ভারপ্রাপ্ত সদস্য সচিব মাসুদ চৌধুরী, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব নজরুল ইসলাম, উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মুসলেহ উদ্দিন সোহাগ, সাবেক সদস্য সচিব আশিকুর রহমান চৌধুরী, যুগ্ম-আহবায়ক শরীফ ভূইয়া, কলেজ শাখার সাবেক আহবায়ক ইয়াছিন মাহমুদ, সদস্য সচিব খাইরুল বাশার রনি, বুড়িশ্বর ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি আব্দুল কাদের সেন্টু, সদর যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বাতেন শরীফ, জিয়া সাইবার ফোর্স এর সাংগঠনিক সম্পাদক ইয়াছিন চৌধুরী প্রমুখ।
সভায় বক্তারা বলেন, দুর্গোৎসবকে ঘিরে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে। ধর্মীয় উৎসবকে ঘিরে কোনো প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পারস্পরিক সহযোগিতা জরুরি। শান্তিপূর্ণভাবে দুর্গোৎসব সম্পন্ন করতে প্রশাসনের পাশাপাশি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ জনগণকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান তারা।