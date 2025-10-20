দুর্নীতিবাজদের রাজনীতি থেকে বিদায় করতে চাই : ড. রেজাউল করিম

জামায়াতে ইসলামীর ঢাকা মহানগর উত্তর সেক্রেটারি ড. মোহাম্মদ রেজাউল করিম বলেছেন, “আগামী দিনে যারা দুর্নীতি করবে, তাদেরকে রাজনীতি থেকে বিদায় করতে হবে- আমরা তা করতে চাই।”
তিনি বলেন, “ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ডক্টর বা বড় বড় ডিগ্রিধারী দিয়ে বাংলাদেশের পরিবর্তন হবে না। বাংলাদেশ চারবার দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। যারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি নিয়ে এসেছে, রাজনীতি করে, যারা সচিব হয়েছে, যারা বাংলাদেশকে নিয়ন্ত্রণ করে- তাদের কারণেই এই দুর্নীতির চ্যাম্পিয়নশিপ এসেছে। আমরা বাংলাদেশ থেকে দুর্নীতিকে বিতাড়িত করতে চাই, দুর্নীতিকে শূন্যে নামিয়ে আনতে চাই। সব জায়গায় আমরা দুর্নীতিকে না বলব। আমরা কেউ দুর্নীতি করব না। দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হবে।”
তিনি আজ সোমবার দুপুরে লক্ষ্মীপুরের কফিল উদ্দিন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের উদ্যোগে আয়োজিত ‘ক্যারিয়ার গাইডলাইন ও নবীনবরণ’ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।
ড. রেজাউল করিম আরও বলেন, “আমরা শিক্ষার্থীদের মেধা ও নৈতিকতার সমন্বয়ে একটি নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখি। নবীনরা শুধু জ্ঞানের আলোই জ্বালাবে না, বরং সেই আলোয় নৈতিকতার উদ্ভাসিত শক্তি দিয়ে গোটা জাতিকে গড়ে তুলতে হবে।”
চন্দ্রগঞ্জ ইউনিয়ন ছাত্রশিবিরের সভাপতি আব্দুর রহমানের সভাপতিত্বে এবং কফিল উদ্দিন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শিবিরের সভাপতি আইয়ুব হোসেন ফাহিমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (জাকসু) সাধারণ সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম, লক্ষ্মীপুর শহর শিবির সভাপতি ফরিদ উদ্দিন এবং শহর সাহিত্য সম্পাদক রাজিবুর রহমান প্রমুখ।