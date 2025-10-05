দেশে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে তাহলে দুর্নীতি অনিয়ম ও চাঁদাবাজি থাকবেনা: আনোয়ারুল ইসলাম চান

ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলার হেমগঞ্জ বাজারে গতকাল শনিবার (৪ঠা অক্টোবর) মসজিদ-ই মকবুল কমপ্লেক্সের উদ্যোগে তাফসিরুল কোরআন মাহফিলে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টি(বিডিবি) চেয়ারম্যান ও জামায়াতে ইসলামী সমর্থিত ১৫৩ ময়মনসিংহ ৯ নান্দাইল আসনে সংসদ সদস্য প্রার্থী এডভোকেট আনোয়ারুল ইসলাম চান প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন,উক্ত মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ টেলিভিশনের ধর্মীয় আলোচক মাওলানা মুফতি ওমর ফারুক,এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ডক্টর আবুল কালাম আজাদ বাশার,মাওলানা মোজাম্মেল হক আকন্দ,বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী নান্দাইল শাখার আমীর কাজি শামসুদ্দীন সহ প্রমুখ। এসময় উক্ত তাফসিরুল কোরআন মাহফিলে ধর্মপ্রাণ তৌহিদী জনতা উপস্থিত ছিলেন।