দেশে প্রথমবার বিশ্ব অ্যালজাইমার্স দিবস পালিত ডিমেনশিয়া সচেতনতা ও অন্তর্ভুক্তির আহ্বান

বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো পালিত হলো বিশ্ব অ্যালজাইমার্স দিবস। এ উপলক্ষে রবিবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ের সমাজসেবা অধিদপ্তরের মধুমতি মিলনায়তনে আয়োজন করা হয় সেমিনার ও সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান। যৌথভাবে এ আয়োজন করে সমাজসেবা অধিদপ্তর ও অ্যালজাইমার্স সোসাইটি অব বাংলাদেশ।
অনুষ্ঠানের প্রতিপাদ্য ছিল “ডিমেনশিয়া সচেতনতা: স্টিগমা মোকাবিলা এবং অন্তর্ভুক্তির নিশ্চিতকরণ”।
প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ আবু ইউছুফ। সভাপতিত্ব করেন সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো: সাইদুর রহমান খান।
বক্তারা বলেন, ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের পাশে দাঁড়াতে হবে সমাজের সব শ্রেণির মানুষকে। শুধু চিকিৎসা নয়, সামাজিক অন্তর্ভুক্তিও এ রোগ মোকাবিলার বড় অংশ।
অ্যালজাইমার্স সোসাইটি অব বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা ও সেক্রেটারি জেনারেল মো. আজিজুল হক সরকারের করণীয় তুলে ধরেন। জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি ডা. হালিদা হানুম চিকিৎসাবিজ্ঞান নিয়ে বক্তব্য দেন। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ড. ইমদাদুল হক তালুকদার সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা আরও জোরদারের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। আর জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. নাজনীন কাওসার চৌধুরী জানান, এনএসডিএ দেশে মানসম্মত ডিমেনশিয়া কেয়ার ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কাজ করছে।
অনুষ্ঠানে ডিমেনশিয়া আক্রান্ত তিনজন পরিবারের সদস্য তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। পরে ডিমেনশিয়া কেয়ারগিভার লেভেল-৩ প্রশিক্ষণার্থীদের সনদ প্রদান করা হয় এবং কয়েকজন ফ্যামিলি কেয়ারগিভারকে সম্মাননা জানানো হয়।
প্রধান অতিথি ড. মোহাম্মদ আবু ইউছুফ বলেন, “ডিমেনশিয়া সংক্রান্ত নীতিমালা বাস্তবায়নে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।”
শেষে সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো: সাইদুর রহমান খান ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।