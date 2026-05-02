দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ-গণভোটের রায় বাস্তবায়নের দাবিতে ঝালকাঠিতে ১১ দলের গণমিছিল

ঝালকাঠিতে গণভোটের রায় বাস্তবায়ন, জ্বালানি সংকট নিরসন, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণসহ জনদুর্ভোগ লাঘবের দাবিতে গণমিছিল করেছে ১১ দলীয় ঐক্য।
আজ শনিবার (০২ মে) বিকেলে শহরের ফায়ার সার্ভিস মোড় এলাকায় আয়োজিত এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ শেষে এ মিছিল বের করা হয়। সমাবেশে বক্তব্য দেন জেলা জামায়াতের আমীর অ্যাডভোকেট হাফিজুর রহমান, নায়েবে আমির অ্যাডভোকেট আমিনুল ইসলাম ও এনসিপি জেলা শাখার আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মানানসহ অন্যান্য নেতারা।
বক্তারা বলেন, চলমান জ্বালানি সংকট ও দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতির কারণে সাধারণ মানুষ চরম দুর্ভোগে পড়েছে। এছাড়া বক্তারা দ্রুত গণভোটের রায় বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের প্রত্যাশা পূরণের দাবি জানান। অন্যথায় জনগণকে সঙ্গে নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার হুঁশিয়ারিও দেন তারা।
পরে ফায়ার সার্ভিস মোড় এলাকা থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এতে ১১ দলীয় জোটের বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।