দ্রুতই সিটি করপোরেশন নির্বাচন দেওয়া হবে: মির্জা ফখরুল

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-এর মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জানিয়েছেন, খুব শিগগিরই সিটি করপোরেশন নির্বাচন আয়োজন করা হবে। তিনি বলেন, বিদ্যমান আইন ও বিধির কারণে আপাতত সিটি করপোরেশনগুলোতে প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তবে পরিস্থিতি ও সময় বিবেচনায় নিয়ে সরকার দ্রুত নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেবে।
সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) সকালে রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন। এ সময় তিনি গত ১৭ বছরের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সাংবাদিকদের ভূমিকার কথাও উল্লেখ করেন।
মির্জা ফখরুল বলেন, নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে বর্তমান সরকার। স্বল্প সময়ের মধ্যেই সরকার মানুষের আস্থা অর্জন করতে পেরেছে বলেও তিনি দাবি করেন। তারেক রহমানের নেতৃত্বে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি।
সংরক্ষিত নারী আসন প্রসঙ্গে তিনি জানান, সংসদের অধিবেশন শুরু হলে এ বিষয়ে প্রক্রিয়া শুরু হবে। দলের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা ব্যক্তিদের প্রার্থী হিসেবে বিবেচনা করা হবে।
দেশের বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগের কার্যালয় খোলার প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে বিএনপি মহাসচিব বলেন, তারা এমনটি প্রত্যাশা করেননি। আওয়ামী লীগের কার্যক্রম এখনো নিষিদ্ধ রয়েছে, ফলে অফিস খোলার সুযোগ নেই। বিষয়টি আইনগতভাবে দেখা হবে বলেও তিনি জানান।