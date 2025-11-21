ধর্ষণের অভিযোগে চাচা শ্বশুরের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা

শেরপুর সদর উপজেলা রৌহা গড়পাড়া গ্রামের চার সন্তানের জননীকে জোরপূর্বক ধর্ষণের চেষ্টা ঘটনায় চাচা শ্বশুর আঃ আজিজ ( ৩৫) বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করা হয়েছে। মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর ) রাতে উপজেলার রৌহা ইউনিয়নের ইউনিয়নের গড়পাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আজিজ ওই এলাকার ইব্রাহিম মিয়ার ছেলে।
এঘটনায় ভুক্তভোগী বাদী হয়ে আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন। ভুক্তভোগী জানান, গত মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর ) রাতে খাওয়া দাওয়া শেষে প্রতিদিনের ন্যায় ঘুমিয়ে পড়ি। সুকৌশলে ঘরের দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করে আমার মুখ চেপে ধরে জোর পুর্বক ধর্ষণের চেষ্টায় আমার শরীরের বিভিন্ন গোপন স্থানে হাত দেয় এবং ধর্ষণের চেষ্টা করে একই এলাকার চাচা শশ্বুর আব্দুল আজিজ। এক পর্যায়ে জোরপূর্বক ধস্তাধস্তি করি এবং ডাক চিৎকার করলে আশে পাশের লোকজনকে দেখে পালিয়ে যান। পরে এবিষয়ে থানায় মামলা করতে গেলে আদালতে মামলা করতে বলে।
এঘটনায় ভুক্তভোগীর স্বামী হৃদয় বলেন, আমি ঢাকায় সোয়েটার কোম্পানি চাকরি করার কারনে ঢাকায় থাকি। ঘটনা শুনার পরই ঢাকা থেকে বাড়িতে এসে আজিজের বিরুদ্ধে আদালতে একটি মামলা করি। এঘটনায় আমি সুষ্ঠ বিচারের দাবি করছি।