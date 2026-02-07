ধানের শীষের পক্ষে ছেংগারচর পৌরসভার ৪নং ওয়ার্ডে বিএনপির ব্যাপক গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চাঁদপুর-২ মতলব উত্তর- মতলব দক্ষিণ) সংসদীয় আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী গণমানুষের নেতা আলহাজ্ব ড. মোঃ জালাল উদ্দিন ধানের শীষের পক্ষে চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার ছেংগারচর পৌরসভার ৪নং ওয়ার্ড বিএনপি অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের ব্যাপক গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) দুপুর থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত ৪নং ওয়ার্ড বিএনপি অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা স্থানীয় ওয়ার্ডের আদুরভিটি, গৈপুর, ঠাকুরচর গ্রামগুলেঅতে মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে তারা ধানের শীষের ভোট চেয়ে ব্যাপক নির্বাচনী প্রচারণা ও লিফলেট বিতরণ করেন।
এসময় ছেংগারচর পৌর বিএনপি নেতা আশ্রাফ উদ্দিন ঢালী, মতলব উত্তর উপজেলা জিয়া পরিষদের প্রচার সম্পাদক মোঃ মিজানুর রহমান দর্জি, উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম-আহবায়ক সৌদি প্রবাসী মোঃ শাহ আলম লস্কর, পৌর কৃষক দলের সভাপতি মোঃ জাকির দর্জি, কাতার বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক বাবু খান, পৌর ছাত্রদলের আহবায়ক মোঃ শাকিল খান, ৪ নং ওয়ার্ড বিএনপি নেতা সালাউদ্দিন মোল্লা, সৌদি প্রবাসী মোঃ কবির দর্জি, বিএনপি নেতা খোরশেদ আলম ভুট্টু, নুরুল ইসলাম কবিরাজ, ছানাউল্লাহ,পৌর যুবদল নেতা মোঃ সফিউল্লাহ লস্কর, মোঃ আহম্মদ উল্লাহ ছৈয়াল, রসুল, শ্রমিকদল নেতা ইয়াছিন, যুবদল নেতা মুহিব উল্লাহ ঢালী প্রমূখ।