ধানের শীষের প্রার্থী ইয়াসের খানের বিজয় ঠেকাতে পারেনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হাসিনা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ময়মনসিংহ-৯ নান্দাইল আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ইয়াসের খান চৌধুরী’র ধানের শীষের বিজয় ঠেকাতে পারেনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হাসিনা খান চৌধুরী।
গত ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইয়াসের খান চৌধুরী বিপুল ভোটে জয়ী হন। ধানের শীষের বিজয় ঠেকাতে গিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হাসিনা খান চৌধুরী নিজেই নির্বাচন থেকে ছিটকে পড়ে চলে যায় তৃতীয় অবস্থানে। স্বতন্ত্র প্রার্থী হাসিনা খান চৌধুরী সাবেক এমপি বীর মুক্তিযোদ্ধা খুররম খান চৌধুরী’র স্ত্রী। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তার পুত্র বিএনপির বহিস্কৃত নেতা নাসের খান চৌধুরী মনোনয়ন চেয়েছিল। মনোনয়ন বঞ্চিত হলে ধানের শীষের প্রার্থী ইয়াসের খান চৌধুরীর বিরোধীতা শুরু করে। এক পর্যায়ে তার বয়স্ক মা হাসিনা খান চৌধুরী কে স্বতন্ত্র প্রার্থী করে মাঠে নামান। ভোটের মাঠে জনগণ স্বতন্ত্র প্রার্থীকে প্রত্যাখান করে ধানের শীষের প্রার্থীকে বিজয়ী করে বিপুল ভোটের ব্যবধানে। এদিকে ধানের শীষের প্রার্থী ইয়াসের খান চৌধুরীকে ঠেকাতে ৪ মনোনীত প্রত্যার্শী এক জোট হলেও জনগণের ভোটের কাছে তারা পরাজিত হয়ে রাজনীতি থেকে ছিটকে পড়েছে।
রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে জানা গেছে নান্দাইল উপজেলার ১৩ ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভার ১২১ টি ভোট কেন্দ্রে ১,৯৬,৪৪৩ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রদান করেন। এর মধ্যে বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী ইয়াসের খান চৌধুরী ৮৫ হাজার ৭৪১ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। তার নিকটতম বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টি (বিডিপি) কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান আনোয়ারুল ইসলাম চান ৭১হাজার ১৬৮ ভোট পান। অপরদিকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হাসিনা খান চৌধুরী তিনগুন কম ৩০ হাজার ৫০৯ টি ভোট পেয়ে তৃতীয় অবস্থানে থেকে যান।