ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিতে সিলেট-৪ আসনের জাতীয়তাবাদী পরিবার ঐক্যবদ্ধ হাকিম চৌধুরী

সিলেট জেলা বিএনপির উপদেষ্টা, সাবেক সহ-সভাপতি, গোয়াইনঘাট উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও সিলেট-৪ আসনে (গোয়াইনঘাট, জৈন্তাপুর ও কোম্পানীগঞ্জ) বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী আব্দুল হাকিম চৌধুরী বলেছেন, আগামী নির্বাচনে ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করতে সিলেট-৪ আসনের জাতীয়তাবাদী পরিবার ঐক্যবদ্ধ। এই আসনে কেন্দ্র থেকে এখনো কাউকে আনুষ্ঠানিকভাবে চূড়ান্ত দুরে থাক প্রাথমিক মনোনয়ন দেয়া হয়নি। আমি জাতীয়তাবাদী আদর্শের সৈনিক। আমাদের নেতা তারেক রহমান যে সিদ্ধান্ত দিবেন তা আমরা মাথা পেতে নিবো। কিন্তু মনোনয়নের গুজব ছড়িয়ে তূণমূল নেতাকর্মীকে বিভ্রান্ত করা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানাচ্ছি।
তিনি আজ সোমবার (১০ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গোয়াইনঘাট উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়ন বিএনপি অঙ্গ সংগঠনের উদ্যোগে স্থানীয় ফতেপুর বাজারে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান উপস্থাপিত ৩১ দফার লিফলেট বিতরণ ও প্রচার মিছিল পরবর্তী পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপরোক্ত কথা বলেন। লিফলেট বিতরণ ও পথসভায় বিএনপি অঙ্গ ও সহযোগি সংগঠনের নেতাকর্র্মী ছাড়াও এলাকার সহস্রাধিক সাধারণ জনতা উপস্থিত ছিলেন।
ইউনিয়ন বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি ইসলাম উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এখলাস উদ্দিনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত পথসভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন- গোয়াইনঘাট উপজেলা বিএনপির সভাপতি মাহবুব আলম, সাধারণ সম্পাদক জসিম উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক জয়নাল আবেদীন, উপজেলা যুবদলের আহবায়ক এড শাহজাহান সিদ্দিকী, উপজেলা বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আজাদুর রহমান আজাদ।
এসময় উপস্থিত ছিলেন- বিএনপি নেতা মুজাহিদুল ইসলাম মেম্বার, ইউনিয়ন কৃষক দলের সভাপতি কামরুল ইসলাম মেম্বার, শ্রমিক দলের সভাপতি লোকমান আহমেদ মেম্বার, বিএনপি নেতা তারা মিয়া মুরব্বি, সোয়াব আলী মুরব্বি, বিএনপি নেতা বিলাল মুন্সি, যুবদল নেতা ওয়ারিস আহমেদ, আনোয়ার হোসেন শাহান, কামাল উদ্দিন, খান মোহাম্মদ ইয়াহিয়া, শাহরিয়ার সেবুল, ওয়াদুদ চৌধুরী, এমসি কলেজ ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক আবিদুর রহমান, ছাত্রদল সভাপতি নাজিম উদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক তোফায়েল আহমেদ হেলু, যুবদল নেতা আব্দুল আলিম, শাহআলম, ফখরুল, রুমেল ও ছাত্রদল নেতা নাসিম আহমেদ প্রমুখ।